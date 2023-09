Un site palestinien préhistorique ajouté à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO | Actualités historiques

Tell es-Sultan est un tell ou un monticule de forme ovale situé dans la vallée du Jourdain et contient des preuves préhistoriques de l’activité humaine.

Un comité des Nations Unies a voté l’inscription des ruines préhistoriques près de l’ancienne ville de Jéricho, en Cisjordanie occupée, sur la liste du patrimoine mondial en Palestine.

La décision, qui a été critiquée par Israël, a été prise dimanche lors d’une réunion du Comité du patrimoine mondial de l’ONU à Riyad, en Arabie Saoudite, sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’UNESCO.

La liste fait référence au site archéologique de Tell es-Sultan situé à proximité, qui contient des ruines préhistoriques remontant au neuvième millénaire avant JC et se trouve en dehors de la ville antique elle-même.

« Une colonie permanente a émergé ici entre le 9e et le 8e millénaire avant JC en raison du sol fertile de l’oasis et de l’accès facile à l’eau », a indiqué l’UNESCO sur son site Internet.

Tell es-Sultan, un monticule de forme ovale, contient des traces de l’un des premiers villages connus de l’humanité et d’une importante ville de l’âge du bronze datant de 2 600 avant JC.

Il se trouve à environ 2 km des vestiges de la première ville de Jéricho, qui contient des ruines importantes pour l’histoire juive, dont une synagogue datant du premier siècle avant JC.

Jéricho est l’une des plus anciennes villes continuellement habitées sur Terre et se trouve dans une partie de la Cisjordanie occupée par Israël et administrée par l’Autorité palestinienne internationalement reconnue.

Israël critique la décision

Le ministère israélien des Affaires étrangères a publié dimanche un communiqué dénonçant cette décision, la qualifiant de « stratagème cynique ».

« Le ministère des Affaires étrangères considère la décision d’aujourd’hui comme un autre signe de l’utilisation cynique que les Palestiniens font de l’UNESCO et de la politisation de l’organisation », indique le communiqué.

« Israël agira avec ses nombreux amis au sein de l’organisation pour modifier les décisions erronées prises. »

Israël a quitté l’organisation des Nations Unies en 2019, accusée de favoriser un parti pris anti-israélien, mais a envoyé une délégation à la réunion de cette année en Arabie saoudite.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Gaza et Jérusalem-Est, lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens veulent les trois territoires pour un futur État.

Il n’y a eu aucune négociation de paix sérieuse ou substantielle depuis plus d’une décennie, et Israël est actuellement dirigé par l’un des gouvernements nationalistes les plus d’extrême droite de son histoire, ce qui rend extrêmement improbable toute avancée vers un État palestinien.

Le patrimoine historique est depuis longtemps l’un des nombreux points chauds du conflit israélo-palestinien, les deux parties utilisant l’archéologie et la conservation pour démontrer ce qu’elles disent être leur propre lien unique avec la Terre Sainte.

L’Autorité palestinienne, reconnue il y a dix ans par les Nations Unies comme État observateur non membre, a salué la désignation de Tell es-Sultan.

Le président de l’AP, Mahmoud Abbas, a déclaré dans un communiqué qu’il « témoigne de l’authenticité et de l’histoire du peuple palestinien », ajoutant que « l’État de Palestine s’engage à préserver ce site unique pour le bénéfice de l’humanité ».