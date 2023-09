Un site d’information sur l’IA prend racine à Arlington, Massachusetts.

« La ville d’Arlington, d’un point de vue pratique, est un désert d’information », a déclaré Winston Chen, habitant de la ville et développeur de logiciels. Ainsi, il s’est associé à David Trilling, un autre résident d’Arlington et correspondant étranger chevronné, pour lancer Nanomédias, une entreprise à but non lucratif qui a créé une boîte à outils numérique pour automatiser les rapports locaux. Si le système fait ses preuves à Arlington, Chen et Trilling prévoient de proposer leur technologie à faible coût aux communautés avides d’informations partout aux États-Unis.

« Nous voulons que la technologie soit suffisamment évolutive pour que quiconque puisse lever la main et dire : je veux lancer ce genre de média d’information pour ma ville », a déclaré Chen. «Nous appelons cela des informations locales en boîte.»

C’est une pensée inconfortable pour les journalistes humains qui ont déjà vu la technologie numérique ravager l’industrie. Environ 2 500 journaux américains ont fermé leurs portes depuis 2005, la plupart dans les banlieues et les petites villes, selon la Medill School of Journalism de l’Université Northwestern. Le Pew Research Center estime que 57 % des journalistes de journaux ont perdu leur emploi entre 2008 et 2020, principalement parce que les journaux ont perdu des milliards de dollars en publicité au profit de Google et d’autres géants en ligne.

Mais il n’est pas certain que les reportages générés par ordinateur coûteront encore plus d’emplois dans les journaux. Après tout, la technologie n’est pas nouvelle.

Les services de presse Reuters et Associated Press diffusent des informations informatisées depuis des années, principalement sur des sujets simples comme les événements sportifs des lycées et collèges ou les rapports financiers des entreprises. Les services de presse utilisent principalement la technologie pour libérer les journalistes humains et leur permettre de couvrir des sujets plus complexes et plus exigeants.

Ces programmes fonctionnent généralement en ingérant des données brutes, telles que les scores des box ou les communiqués de presse fournis par des entreprises ou des équipes sportives. Ils n’utilisent pas de programmes d’IA bien connus tels que ChatGPT pour générer les histoires. Au lieu de cela, ces systèmes combinent les statistiques avec des modèles de texte créés à l’avance par des humains pour rendre les résultats plus lisibles.

Cela ne fonctionne pas toujours. Lede AI, une société de l’Ohio qui propose des outils d’IA pour produire des reportages sportifs locaux, est devenue la risée nationale le mois dernier après que des journaux clients de différentes villes ont publié des reportages sportifs utilisant à plusieurs reprises les mêmes tournures de phrases, telles que « une rencontre rapprochée de l’athlète ». gentil. » La chaîne de journaux Gannett, où sont parus de nombreux articles, a déclaré avoir « suspendu » son utilisation du système d’IA de Lede.

« Comme pour toute nouvelle avancée technologique, certains problèmes peuvent survenir », indique un communiqué publié par Lede AI. « Nous avons immédiatement lancé un effort 24 heures sur 24 pour corriger les problèmes et apporté les changements appropriés. »

Inside Arlington va encore plus loin dans la technologie. Il suit l’actualité de la ville grâce à un logiciel qui analyse régulièrement les sites Web du gouvernement et capture les derniers rapports. Elle surveille également la chaîne YouTube de la ville pour obtenir des enregistrements vidéo des réunions publiques. Ensuite, il utilise un logiciel de transcription voix-texte pour générer un compte rendu écrit de chaque réunion. Du coup, il n’est plus nécessaire d’envoyer un journaliste à la réunion du conseil scolaire, car les ordinateurs peuvent la couvrir.

« Je pense qu’une grande partie de cela serait impossible sans le COVID », a déclaré Trilling, car c’est la pandémie qui a poussé de nombreuses villes à organiser des réunions publiques en ligne, où les ordinateurs peuvent écouter.

Après avoir capturé les textes, Inside Arlington s’appuie sur le logiciel ChatGPT pour rédiger les résumés. Les humains revérifient les résultats pour éliminer les erreurs évidentes. « Tout ce que l’éditeur a à faire est d’entrer, de le lire, de s’assurer qu’il n’y a pas quelque chose d’embarrassant et d’appuyer sur ‘publier' », a déclaré Trilling.

Mais les articles qui en résultent sont-ils vraiment du journalisme ? Ancien professeur de journalisme Jeff Jarvis a ses doutes. Jarvis, cofondateur du magazine Entertainment Weekly et auteur de « La parenthèse Gutenberg » prévient que les logiciels d’IA inventent fréquemment des histoires sans lien avec la réalité. Par exemple, le site d’actualités technologiques CNET a dû publier plus tôt cette année des corrections à des dizaines d’articles générés par l’IA qui contenaient des erreurs factuelles flagrantes.

Les systèmes d’IA n’ont aucune conception de la vérité, a prévenu Jarvis. « Il est irresponsable de lier cela à une activité où l’on s’attend à des faits et à la vérité. »

Ethan Zuckerman, directeur de l’Initiative pour l’infrastructure publique numérique à l’Université du Massachusetts à Amherst, met en garde contre un problème encore plus difficile. Un journaliste humain compétent comprend son sujet, mais pas les programmes d’IA. Ils utilisent simplement des statistiques pour enchaîner des mots, créant ainsi des histoires dépourvues de contexte ou de perspicacité humaine.

« Essayer d’en tirer un journalisme significatif est l’un des défis les plus difficiles que nous puissions imaginer », a déclaré Zuckerman.

Par exemple, si un responsable municipal disait quelque chose de choquant ou de controversé lors d’une audience, un journaliste humain le soulignerait dans son article. AI ne le remarquerait pas et rédigerait simplement un résumé fade de la réunion qui se lirait comme un « tas de brocolis non assaisonnés », a déclaré Zuckerman.

Effectivement, les histoires d’Inside Arlington ne sont guère plus qu’une litanie compressée de faits, sans analyse perspicace, contexte historique ou trace d’esprit. En bref, le site est une lecture mortelle et ennuyeuse.

Néanmoins, il fournit aux résidents d’Arlington des informations utiles sur le gouvernement de la ville – des informations autrement difficiles à obtenir.

Chen et Trilling se disent conscients des limites de l’IA. Le journalisme sérieux nécessite des recherches approfondies et des interactions humaines qui dépassent les capacités de n’importe quel ordinateur, disent-ils. « En fin de compte, nous aurons toujours besoin de journalistes à plein temps », a déclaré Chen.

Mais peut-être pas tellement.

