Un site d’information qui couvre les Américains d’origine haïtienne est victime de harcèlement en raison de sa couverture post-débat de l’Ohio

NEW YORK — Des journalistes d’un site d’information qui couvre la communauté haïtienne aux États-Unis affirment avoir été harcelés et intimidés par des messages racistes pour avoir couvert une fausse histoire à propos d’immigrants mangeant les animaux de compagnie des habitants d’une ville de l’Ohio.

Une rédactrice en chef du Haitian Times, une publication en ligne créée il y a 25 ans, a été « prise à partie » cette semaine par la police qui s’est rendue à son domicile pour enquêter sur une fausse information faisant état d’un crime horrible. Le site d’information a annulé un forum communautaire qu’il avait prévu d’organiser à Springfield, dans l’Ohio, et a fermé les commentaires publics sur ses articles sur le sujet en raison de menaces et de messages ignobles.

Le Times, qui a demandé au Comité pour la protection des journalistes de dispenser une formation sur la sécurité à ses journalistes en Haïti, a maintenant demandé conseil sur la manière de protéger son personnel aux États-Unis, a déclaré Garry Pierre-Pierre, fondateur et éditeur.

« Nous n’avons jamais été confrontés à une situation pareille », a déclaré Pierre-Pierre mercredi.

Le Times a démystifié et couvert de manière agressive les conséquences de l’histoire selon laquelle des immigrants auraient mangé les chiens et les chats d’autres résidents de Springfield, telle qu’elle a été répandue par le sénateur de l’Ohio JD Vance, colistier républicain de Donald Trump à l’élection présidentielle, et Trump lui-même dans son débat avec la démocrate Kamala Harris.

Malgré la réception de centaines de messages de ce type, le site ne fait pas marche arrière, a déclaré Pierre-Pierre, un ancien journaliste du New York Times qui a fait écho à une déclaration de mission de son ancien employeur en faisant cette promesse.

« Nous ne voulons pas hiberner », a-t-il déclaré. « Nous prenons les précautions nécessaires. Mais notre premier devoir est de dire la vérité sans crainte ni favoritisme, et nous n’avons aucune crainte. »

Pierre-Pierre, qui a émigré aux États-Unis en 1975, a commencé Le Temps Haïtien Le journal couvre les questions concernant les Haïtiens de première et deuxième générations aux États-Unis, ainsi que les événements survenus dans leur pays d’origine. Il s’agissait au départ d’une publication imprimée, mise en ligne en 2012 seulement, et qui reçoit aujourd’hui en moyenne 10 000 à 15 000 visiteurs par jour, même si son lectorat a augmenté ces dernières semaines.

Macollvie Neel, l’éditeur de projets spéciaux basé à New York, était le membre du personnel qui avait les policiers se présentent à sa porte lundi.

L’affaire a été déclenchée lorsqu’un groupe de défense des droits des Haïtiens a reçu un courriel concernant un crime commis à l’adresse de Neel. Ils ont à leur tour prévenu la police qui s’est présentée pour enquêter. Non seulement les instigateurs savaient où vivait Neel, mais ils ont couvert leurs traces en transmettant le rapport à une autre organisation, a-t-elle déclaré.

Neel a déclaré qu’elle avait eu le pressentiment que quelque chose de ce genre pourrait se produire, en raison des messages haineux qu’elle avait reçus. Mais c’est toujours intimidant, d’autant plus que la police qui est intervenue n’était pas au courant du concept de doxxing, ou de traçage de personnes en ligne à des fins de harcèlement. Elle a déclaré que la police avait fouillé sa maison et était partie.

Elle a toujours été consciente que le journalisme, de par sa nature, peut rendre les gens mécontents de vous. Cela porte la menace à un tout autre niveau. Les groupes racistes qui sont prêts à s’emparer de n’importe quel problème sont sophistiqués et bien financés, a-t-elle déclaré.

« Il s’agit d’une nouvelle forme de terrorisme intérieur », a-t-elle déclaré, « et nous devons le traiter comme tel. »

Katherine Jacobsen, coordinatrice du programme États-Unis, Canada et Caraïbes du Comité pour la protection des journalistes, a déclaré qu’il s’agissait d’un cas particulièrement grave de harcèlement de journalistes en représailles à leur couverture d’un sujet. « C’est scandaleux », a-t-elle déclaré. « Nous ne devrions pas avoir ce genre de conversation. Pourtant, nous le faisons. »

Même avant que Springfield ne reçoive l’attention nationale ces dernières semaines, le Haitian Times avait couvert l’afflux d’immigrants dans le Midwest à la recherche d’emplois et d’un coût de la vie moins élevé, a déclaré Pierre-Pierre. histoire actuellement sur son site À propos de Springfield, les détails montrent comment la fureur « reflète la bataille séculaire de l’Amérique avec les nouveaux arrivants dont elle a désespérément besoin pour survivre ».

Un autre article sur le site parle de la NAACP, des groupes haïtiens-américains et d’autres activistes de tout le pays venant en aide aux résidents de Springfield pris au milieu de l’histoire.

Le Times a également reçu des nouvelles de plusieurs autres journalistes, notamment de l’ancien employeur de Pierre-Pierre, qui lui ont offert leur soutien. « Je suis profondément touché », a-t-il déclaré.

___

David Bauder écrit sur les médias pour l’AP. Suivez-le sur http://x.com/dbauder.