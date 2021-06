Un site de voyage adapté aux crypto-monnaies marque ses débuts aux États-Unis avec des paiements en dogecoin

Le site allemand de réservation de voyages GetYourGuide a marqué son expansion sur le marché américain mardi en annonçant qu’il accepte désormais le dogecoin comme moyen de paiement.

La société basée à Berlin, qui affirme avoir réservé plus de 45 millions de circuits dans 170 pays à ce jour, propose des réservations d’activités, d’attractions et de circuits dans les principales destinations américaines telles que Hawaï ; Las Vegas ; Los Angeles; Miami ; La Nouvelle Orléans; New York; Orlando Floride; et San Francisco. En plus du dogecoin, traité via BitPay, le site accepte les principales cartes de crédit et de débit, ainsi que PayPal et Google Pay.

Le cofondateur et PDG de GetYourGuide, Johannes Reck, a déclaré dans un communiqué que l’entreprise était « plus que ravie » d’entrer sur le marché américain alors que le monde sort du verrouillage de la pandémie de Covid et que les gens peuvent à nouveau s’aventurer en vacances.

Plus de Personal Finance :

Alors que les voyages reprennent, voici pourquoi vous pourriez avoir recours à un conseiller en voyages

Le prix l’emporte sur les craintes d’une pandémie alors que les Américains réservent à nouveau des voyages

La plage de Sun Belt, la ville reste parmi les meilleures listes de souhaits d’été des voyageurs

« Les défis auxquels beaucoup ont été confrontés au cours de l’année écoulée ont envoyé les gens dans une spirale virtuelle – une frénésie de Netflix, une utilisation accrue des applications sociales et un intérêt renouvelé pour le trading d’actions et de crypto-monnaies, comme le dogecoin », a-t-il déclaré. « Pourquoi perdre du temps à s’inquiéter des fluctuations horaires du doge alors que nous pouvons investir dans la création de souvenirs en découvrant le meilleur du monde réel? »

GetYouGuide rejoint une liste croissante de prestataires de voyages acceptant le dogecoin et diverses autres crypto-monnaies pour le paiement. En avril, le Bobby Hotel à Nashville, Tennessee, a commencé à accepter les dogecoins et autres crypto-monnaies pour les nuitées et les réservations d’événements via BitPay.

Le site Web des tarifs aériens Cheapair.com, la compagnie aérienne lettone Air Baltic et Virgin Galactic de Richard Branson acceptent depuis longtemps le bitcoin. Expedia a cessé d’accepter directement le bitcoin en 2018, mais 700 000 hôtels et hébergements du groupe Expedia sont disponibles via la plateforme de réservation Travala, qui accepte 30 crypto-monnaies, depuis 2020.