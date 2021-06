Un site de satire oblige le New York Times à se rétracter en les qualifiant de « désinformation » — RT USA News

Le Babylon Bee est en fait un site satirique et non un site de « désinformation d’extrême droite » qui « se querelle » avec Facebook et les vérificateurs des faits, a finalement concédé le New York Times après avoir été menacé de poursuites en diffamation.

« C’est énorme. Le NY Times utilisait la désinformation pour nous salir en tant que source de celle-ci », Le PDG de Bee, Seth Dillon tweeté lundi, en l’appelant « mal intentionné » comportement.

«Nous avons repoussé fort et gagné. Merci à tous ceux qui ont exprimé et offert leur soutien. Nous n’avons pas à prendre cette absurdité allongée. Rappelez-vous que,», a ajouté Dillon.





Un article sur la censure de l’ironie sur Facebook en mars, rédigé par le journaliste technique du Times, Mike ‘Rat King’ Isaac, a décrit l’abeille comme un « site de désinformation d’extrême droite » qui faisait parfois le trafic de fausses nouvelles déguisées en satire pour éviter la censure de Big Tech. C’était aussi le seul exemple proposé.

Après la plainte initiale de Dillon, le Times a édité l’article pour dire que l’abeille, « un site satirique de droite, s’est disputé avec Facebook et le site de vérification des faits Snopes pour savoir si le site a publié de la désinformation ou de la satire.» Cela aussi était faux.

Nous nous y sommes opposés assez fortement, alors @MikeIsaac supprimé la phrase qui disait que nous faisions du trafic de désinformation. À sa place, il a mis une mise à jour disant que nous nous étions disputés avec @snopes et @Facebook savoir si nous sommes de la désinformation ou de la satire. Mais ce n’était pas vrai non plus. – Seth Dillon (@SethDillon) 14 juin 2021

« La mise à jour est tout aussi dommageable (et fausse) que l’original », Dillon a tweeté à l’époque et a expliqué que Snopes avait en fait retiré ses insinuations sur les motivations de l’abeille et avait même créé une toute nouvelle étiquette pour la satire. Snopes a également mis fin à son partenariat de vérification des faits avec Facebook début 2019.

Une correction datée du 10 juin – dont le Times a notifié l’Abeille vendredi – indique désormais la version antérieure de l’article « imprécisément » fait référence à la « site Web satirique de droite », et que Facebook et Snopes ont depuis abandonné les allégations selon lesquelles l’abeille avait déjà fait du trafic de désinformation.

Cette dernière correction, cependant, ne mentionne plus l’Abeille comme exemple de site de désinformation d’extrême droite qui prétend faire de la satire. Et il note que ni Snopes ni Facebook ne soutiennent que nous sommes de la désinformation. pic.twitter.com/MSsxgrWrnH – Seth Dillon (@SethDillon) 14 juin 2021

La rétractation partielle est une sorte de victoire pour l’exutoire satirique, mais l’histoire originale du Times reste en place, même si elle avait offert l’Abeille comme seul exemple de « désinformation d’extrême droite » aurait donné des maux de tête aux censeurs bienveillants des médias sociaux.

L’abeille s’est souvent retrouvée la cible d’une réponse brutale de la part des Big Tech et des « vérificateurs de faits » à ses blagues. En septembre 2020, USA Today a « vérifié » leur histoire sur la juge Ruth Bader Ginsburg, pour conclure qu’il s’agissait d’une satire.

À au moins deux reprises, cependant, des mesures de répression ont suivi les attaques contre le Bee dans le New York Times. En avril, alors que Dillon et ses collègues se battaient contre l’affirmation diffamatoire contenue dans l’article d’Isaac, Facebook a démonétisé la page de l’Abeille à cause d’une blague sur les émeutiers, pour « promouvoir la criminalité ».

Quelque chose de similaire s’est produit en octobre 2020. Quatre jours seulement après que le Times a accusé le Bee d’être un site qui « capitalise sur la confusion » et a un « habitude de contourner la frontière entre la désinformation et la satire », Facebook a démonétisé sa page pour « incitation à la violence ». Le coupable? Une histoire dénigrant la sénatrice Mazie Hirono (D-Hawaii) avec une blague de chasse aux sorcières tirée de « Monty Python and the Holy Graal ».





