Un site de prévention des surdoses pour les détenus s’ouvrira dans cette prison de l’Ontario

Des travaux sont en cours pour mettre en place un site où les détenus peuvent consommer des drogues sous surveillance médicale dans une prison de Kingston, en Ontario.

Le service de prévention des surdoses (SPO) de l’établissement de Collins Bay sera le troisième du genre au Canada et le premier en Ontario.

L’objectif est de sauver des vies, de limiter le partage de seringues et de prévenir la propagation de maladies infectieuses, selon le Service correctionnel du Canada (SCC).

Les drogues consommées sur place seront auto-approvisionnées, c’est-à-dire les substances introduites en contrebande.

Un « dilemme moral » pour le personnel pénitentiaire

Il s’agit d’une approche soutenue par les défenseurs de la réduction des méfaits et par le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO), mais elle pose également au personnel pénitentiaire la question de savoir s’il tolère la consommation de drogues illicites derrière les barreaux.

« C’est presque un dilemme moral pour nous », a déclaré Chris Bucholtz, président régional d’UCCO pour l’Ontario.

« Nous sommes censés empêcher l’entrée de drogues… et pourtant nous leur donnons l’occasion de le faire. »

Il n’y a pas de calendrier clair pour la mise en service du SPO à Collins Bay. Bucholtz a déclaré qu’il était censé être opérationnel ce mois-ci, mais cela a été repoussé.

La « planification et la consultation » pour le site de Kingston sont en cours, selon un communiqué du SCC, ainsi que des rénovations. L’objectif est d’ouvrir le site « dans les meilleurs délais ».

Il y a eu 23 surdoses ou surdoses suspectées à Collins Bay au cours de l’exercice 2022-2023 et 17 jusqu’à présent cette année, a ajouté le service correctionnel, attribuant au personnel le fait qu’aucun des incidents n’a été mortel.

Aucune surdose mortelle après l’ouverture des sites OPS

Le premier site OPS du SCC a ouvert ses portes en juin 2019 à l’établissement de Drumheller, en Alberta. En février 2023, 68 détenus avaient été autorisés à utiliser l’établissement et 1 732 visites avaient été enregistrées.

Un deuxième établissement à l’établissement Springhill, en Nouvelle-Écosse, a ouvert ses portes en juillet dernier.

Le service correctionnel a déclaré qu’il n’y avait eu aucune surdose mortelle dans les deux prisons depuis la création d’un OPS.

« La santé mentale et la consommation problématique de substances sont avant tout un problème de santé, et nous continuons à travailler pour éliminer la stigmatisation, tout en offrant des traitements efficaces et appropriés », indique le communiqué du SCC.

Bucholtz a récemment visité le site de Collins Bay et a déclaré qu’il se trouverait dans la section des soins de santé de la prison et comprendrait quelques pièces pour assurer l’intimité des détenus pendant qu’ils consomment.

Le responsable syndical a déclaré que le programme garantit que le personnel médical, et non les agents correctionnels, est présent lorsque des drogues sont consommées et qu’il existe un risque de surdose, ce qui, selon lui, sera plus sûr pour le personnel et les détenus.

Bucholtz a également déclaré que le syndicat considère le SPO comme « le moindre mal » par rapport au programme d’échange de seringues en prison, actuellement en place dans neuf établissements du SCC.

Les aiguilles peuvent être utilisées comme une arme, a-t-il expliqué, et ceux qui les utilisent ne sont pas surveillés lorsqu’ils s’injectent des drogues, ce qui augmente le risque de surdose.

Préoccupations concernant le calendrier, l’approvisionnement

Cette décision montre une « sorte d’évolution » du leadership correctionnel vers la reconnaissance de la consommation de substances comme un problème de santé, a déclaré Sandra Ka Hon Chu, codirectrice exécutive du Réseau juridique VIH.

Ce changement doit maintenant se répercuter sur le personnel à mesure que le nombre d’overdoses augmente, a-t-elle ajouté.

« Dans le contexte de l’OPS, je dirais qu’ils ne cosignent pas la consommation de drogue, ils sont anti-overdose », a déclaré Ka Hon Chu.

Un problème avec ces sites est qu’il s’agit d’un emplacement physique, qui ne sera accessible qu’à certaines heures. Par exemple, le site de Drumheller est ouvert de 7 h à 19 h, sept jours sur sept, selon un page de questions fréquemment posées sur le site Web du SCC.

Ka Hon Chu a déclaré que les gens ne consomment pas de drogues selon un horaire précis, faisant référence à un rapport de 2020 de la chercheuse Lynne Leonard de l’Université d’Ottawa qui a découvert qu’il y avait eu deux surdoses non mortelles à Drumheller depuis la création du SPO.

L’un s’est produit en 2019 et impliquait une participante de l’OPS, mais s’est produit en dehors des heures d’ouverture du site, selon son évaluation du site.

Cette configuration a également soulevé des problèmes de confidentialité, a déclaré Ka Hon Chu, soulignant qu’une personne qui accède à un OPS sera inévitablement vue par du personnel non médical lors de son passage.

«Beaucoup de gens ne voudront pas se présenter comme des consommateurs de drogues», a-t-elle déclaré, ajoutant que c’est pourquoi le Réseau juridique VIH estime qu’un programme d’échange de seringues et un programme d’échange de seringues sont nécessaires.

Dans sa déclaration, le service correctionnel a déclaré que les participants n’auraient pas d’ennuis s’ils utilisaient l’OPS, mais que la consommation de substances illicites en dehors de celui-ci pourrait entraîner des sanctions disciplinaires ou des accusations criminelles.

Une autre préoccupation partagée par Ka Hon Chu concerne la source illicite des drogues qui seront consommées, compte tenu de l’approvisionnement actuel en drogues toxiques.

« Même avec la supervision du personnel médical, ce qui est formidable, les gens risquent une overdose. »