Un sismologue met en garde contre un prochain tremblement de terre massif

L’expert turc affirme qu’un événement à grande échelle pourrait bientôt se produire près du port de Canakkale

Un autre tremblement de terre de magnitude 7 pourrait bientôt se produire dans l’ouest de la Turquie, prévient le sismologue Dogan Perincek, notant qu’il pourrait survenir à tout moment, selon ses observations en mer de Marmara.

S’adressant à RIA News, l’expert a déclaré que des tremblements de terre massifs se produisent dans la région autour de la ville portuaire de Canakkale environ tous les 250 ans. Le dernier, selon Perincek, était il y a 287 ans, ce qui signifie que “le temps est venu.”

« Au cours des dix derniers jours, j’ai enregistré une activité sismique accrue à Canakkale depuis la direction de la mer de Marmara. Je me suis engagé dans la surveillance et l’analyse quotidiennes de l’activité sismique dans le pays à l’aide de cartes spéciales pendant plus de dix ans. Depuis trois ans, je prédis un tremblement de terre à Canakkale », dit le scientifique.

Son avertissement intervient après une série de tremblements de terre dévastateurs qui ont secoué lundi le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Un séisme de magnitude 7,8 puis un de 7,6, accompagnés respectivement de plusieurs dizaines de répliques, ont fini par renverser des milliers de bâtiments dans la région, faisant des milliers de morts et de nombreux blessés.

Selon des responsables turcs, le nombre de morts dans le pays s’élève actuellement à plus de 14 000 personnes et pas moins de 64 000 ont été blessés. Beaucoup d’autres sont toujours portés disparus. Pendant ce temps, le ministère syrien de la Santé avait enregistré 1 262 décès mercredi.

En savoir plus Le nombre de morts dans les tremblements de terre turco-syriens dépasse la sombre référence

L’Organisation mondiale de la santé a également estimé que la catastrophe pourrait finalement avoir un impact sur la vie de pas moins de 23 millions de personnes dans la région, en particulier en Syrie, qui souffre déjà d’un conflit armé qui dure depuis une décennie et d’un système de santé qui s’effondre. sous les combats, ainsi que de vastes sanctions américaines.

Les secouristes, quant à eux, continuent de déblayer les décombres et de rechercher des survivants. Des équipes de dizaines de pays aident les habitants des deux États. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a officiellement décrété une période de deuil de sept jours pour les victimes de la catastrophe, qu’il a qualifiée de pire depuis 1939.