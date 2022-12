Un singe vole le sac d’une femme avec plus de 1 000 USD et le jette du haut de la falaise

Les singes sont considérés comme des animaux assez notoires. Ces animaux effrontés sont souvent à la hauteur d’un méfait ou d’un autre. Par conséquent, chaque fois que vous visitez un parc national ou que vous partez en randonnée, il est toujours conseillé de se méfier de ces singes et de garder vos affaires pour vous.

Il existe de nombreux cas où des singes ont été surpris en train de saisir des objets et de ne pas les rendre. Cependant, certaines personnes n’écoutent tout simplement pas. Et ce touriste thaïlandais est le parfait exemple de ce qui se passe lorsque vous ne respectez pas les règles.

Selon des informations locales, une femme de 55 ans a obtenu son sac fourre-tout, empilé avec 50 000 bahts ou 1 438 USD en espèces, saccagé par un singe fauteur de troubles. Le touriste anonyme s’était rendu au zoo de la province thaïlandaise de Sisaket lorsque l’incident s’est produit. Apparemment, profitant de l’inattention de la femme, le mammifère effronté lui a volé le sac fourre-tout. Après avoir cherché de la nourriture à l’intérieur, le singe a probablement été déçu après n’avoir rien trouvé de comestible.

Frustré, l’animal a jeté le sac, contenant une grosse somme d’argent de la falaise de Pha Mor E-Daeng, à la grande horreur de la femme. La résidente thaïlandaise n’a eu d’autre choix que d’appeler les gardes du parc national de Khao Phra Wihan, les suppliant de récupérer son sac, car il contenait des documents importants et, bien sûr, suffisamment d’argent ainsi que d’autres biens de valeur.

Les rangers ont eu la gentillesse d’aider la dame dans le besoin. Ils ont descendu le clip raide, pour localiser le sac et ont documenté la mission sur Facebook. Après avoir descendu plus de 100 mètres, les gardes du parc ont finalement pu récupérer le sac, qui abritait tous les biens de valeur et l’argent liquide qui a ensuite été restitué à son propriétaire.

À la grande surprise des rangers, ils ont trouvé des tas d’autres objets essentiels et des objets perdus sous la falaise, qui auraient été saisis par des singes et jetés.

