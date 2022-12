Un singe risque sa propre vie pour sauver son enfant des chiens sauvages

Une vidéo d’un singe, sauvant son enfant de l’attaque de chiens, gagne les cœurs sur Internet. Le clip a été partagé par le compte Twitter Adv Nazneen Akhtar mardi, et il est devenu viral en un rien de temps. La légende de la vidéo disait: “#Mother est une mère et elle a essayé par tous les moyens de sauver ses enfants de ces chiens”. Jusqu’à présent, la vidéo attire énormément l’attention sur les réseaux sociaux. Plusieurs fans se sont rendus sur Twitter pour commenter la vidéo. Les utilisateurs des médias sociaux s’en prennent désormais à la personne qui a jugé nécessaire d’enregistrer une vidéo, au lieu d’aider le singe.

Un utilisateur a écrit : “Mais mon frère, l’homme qui fait cette vidéo est la pire personne à mes yeux”. Un autre utilisateur a commenté: “Si vous aviez réveillé la personne qui a fait la vidéo, alors votre devoir en tant qu’être humain aurait été rempli”. Un utilisateur a également écrit : “Le singe a rempli le devoir d’être une mère, mais la personne qui a pris cette vidéo n’a pas rempli le devoir d’être un humain”.

Cette vidéo a une fois de plus prouvé que l’amour d’une mère est inconditionnel. Le clip montre comment un singe essaie de sauver son enfant en mettant sa propre vie en danger. Dans le clip désormais viral, on peut voir la singe assise avec son enfant sur un bateau vide dans la rivière. C’est alors que les deux chiens arrivent et commencent à les attaquer.

La vidéo montre comment le singe tient et couvre son bébé tout en prenant la morsure du chien sur lui-même. Elle tourne le dos aux dents acérées des chiens pour qu’il n’arrive rien à son enfant. Cette vidéo est la preuve de la façon dont une mère devient un bouclier et protège son enfant de tout type de problème, quelles que soient les conséquences auxquelles elle doit faire face.

Le clip choquant mais réconfortant a attiré l’attention des masses.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici