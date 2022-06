Un singe portant un gilet tactique retrouvé mort après une fusillade avec un cartel mexicain

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le singe – appelé en ligne «El Chango» ou «le primate» en espagnol, et également connu sous le nom de singe Sicario – était l’animal de compagnie d’un membre de La Familia Michoacana, un cartel notoire au Mexique. Il, ainsi que son propriétaire apparent, ont été tués le 14 juin lors d’un affrontement meurtrier entre les forces de sécurité de l’État et le groupe criminel organisé à Texcaltitlán, selon le Bureau du procureur général de l’État du Mexique .

La Familia Michoacana apparu dans les années 1980 après s’être séparé du Gulf Cartel, l’une des plus anciennes organisations criminelles du Mexique. Le groupe, considéré comme l’un des principaux exportateurs de méthamphétamine du pays, était connu pour les tactiques ouvertement brutales de ses membres. En 2006, par exemple, ils ont jeté cinq têtes coupées sur la piste de danse d’une boîte de nuit avec le message « Sachez que c’est la justice divine. »

Alors que La Familia est en déclin suite au départ de son chef 2014 décès et des luttes intestines, il est toujours engagé dans des actes de violence, selon les autorités. En mars 2021, selon les procureurs, le groupe était responsable d’une embuscade qui a tué plus d’une douzaine d’officiers, El País signalé .

Après la fusillade de la semaine dernière – qui a fait 11 morts, trois blessés et sept arrêtés par la police – des photos de la scène sanglante ont commencé à circuler en ligne. Dans un pays embourbé par une crise de violence qui s’aggrave – une crise qui a déjà déplacé des milliers de personnes – les images de corps criblés de balles et de dizaines d’armes de qualité militaire saisies par les autorités n’ont rien de nouveau. Pourtant, l’un d’eux a provoqué une frénésie sur les réseaux sociaux : le corps du singe, vêtu de son minuscule gilet, allongé sur la poitrine d’un mort dans une étreinte apparente.

Pour certains, c’était le contraste d’un singe mignon vêtu d’une tenue de narco. Pour d’autres, c’était scandaleux que une espèce menacée était gardé comme animal de compagnie. Mais surtout, c’est le sentiment qu’un être innocent a été tué dans des tirs croisés qui a suscité d’innombrables hommages, les premières pages de journaux et même une chanson.

« C’est une vie si courte et ce n’était pas au tour du singe de mourir », disent les paroles de la composition largement partagées sur Twitter. « Quelqu’un a volé son histoire parce qu’il est venu ici pour triompher et briller dans tant de choses. »

On ne sait pas quel est cet héritage, mais El Chango semble être le premier animal commémoré dans un narcocorrido – un style de musique généralement réservé aux histoires de barons de la drogue et à leurs trahisons, arrestations et affrontements.