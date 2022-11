Un singe obtient un « tour gratuit » sur le dos d’un chat, les internautes s’amusent

Internet regorge de vidéos d’animaux mignons, et les regarder effectuer d’adorables bouffonneries est tout simplement délicieux. Une de ces vidéos est devenue virale et tout le monde en est obsédé. Une vidéo d’un chat errant avec de l’argent sur le dos fait fondre le cœur de tous les amoureux des animaux sur Internet. La vidéo a été partagée sur Twitter. Dans le clip, on voit un chat passer du bon temps à marcher dans les rues avec son ami, un singe écureuil. La vidéo montre le couple marchant dans la rue, le singe tenant fermement le dos du chat. Le duo semble être à l’aise en compagnie l’un de l’autre alors qu’ils parcourent les voies ensemble. Parallèlement à la vidéo, la légende ajoutée au message disait également “Faire un tour gratuit”.

Regardez l’adorable vidéo ci-dessous :

La vidéo a cumulé plus d’un million de vues à ce jour. En voyant la vidéo, plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont exprimé à quel point le duo était adorable. L’un des utilisateurs a écrit : « C’est ce que font les meilleurs amis. Ils se portent ». Un autre utilisateur a écrit : « Lorsque des animaux d’espèces différentes deviennent amis, leur relation est profonde. Tellement mignon”. Un troisième utilisateur a écrit : “La meilleure chose que j’ai vue depuis très, très longtemps #loveit”.

Un utilisateur a répondu : « Le chat est en fait très prudent et défensif, comme s’il essayait de protéger son propre chaton. Il a vraiment adopté le petit singe.

Auparavant, une vidéo d’un chat glissant sur une surface en béton était devenue virale sur Internet. Un chat noir peut être vu glisser sur une structure en forme de pilier incliné dans la courte vidéo. Le chat continue de se déplacer rapidement d’un point à un autre en répétant le processus plusieurs fois. L’animal qui revient vers le haut pour glisser à nouveau est le point culminant de la vidéo. La légende disait « Cat Slide ». Regardez la vidéo ici :

La vidéo a accumulé plus de sept millions de vues à ce jour.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici