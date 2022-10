Un singe monte sur le dos d’un cerf à l’IIT-Madras, les internautes s’amusent

Une vidéo originale d’un comportement animal inhabituel est devenue virale sur Twitter, suscitant des réponses amusées de personnes sur le site de réseautage social. La vidéo, qui montre un cerf tacheté se pavanant tandis qu’un bébé singe monte sur son dos, a apparemment été prise depuis l’intérieur du campus de l’Institut indien de technologie de Madras (IIT-M). Il semble également que ce ne soit pas le seul comportement bizarre affiché par les singes sur le campus de la première université publique.

Pendant ce temps, des singes à l’IIT Madras. pic.twitter.com/v1MTQ4J8AJ – Azhar (@lonelyredcurl) 10 octobre 2022

La vidéo, publiée dans le cadre d’un tweet, montre un cerf Chital en train de chercher de la nourriture dans un espace ouvert autour d’un bâtiment. Pendant tout ce temps, un bébé singe est assis avec désinvolture sur sa monture gracieuse et tachetée. En arrière-plan, on entend le chant des oiseaux.

Le singe parvient à s’accrocher fermement au dos du cerf, alors même que ce dernier se penche pour manger la végétation. Le primate semble à l’aise, ne changeant de posture que pour s’adapter aux mouvements de sa monture lorsqu’il navigue sur et autour de plates-formes surélevées et d’un gros tuyau.

L’affiche originale a affiché un comportement plus particulier des singes qu’ils semblent avoir capturés sur le campus. Dans le fil suivant le tweet, ils ont posté une photo d’un singe dégustant une boisson non alcoolisée. «Pour votre information, les singes de l’IIT Madras pénètrent dans vos chambres, s’enfuient avec votre nourriture, volent des téléphones et boivent du coca. J’ai aussi vu des singes ouvrir le robinet pour boire de l’eau et le fermer ensuite », indique le tweet.

Pour votre information, les singes de l’IIT Madras pénètrent dans vos chambres, s’enfuient avec votre nourriture, volent des téléphones et boivent du coca. J’ai aussi vu des singes qui ouvrent le robinet pour boire de l’eau et le referment ensuite ! pic.twitter.com/paJ4Ad2Jdr – Azhar (@lonelyredcurl) 11 octobre 2022

Un autre tweet dans le fil présente une vidéo d’un combat entre un primate et un félin dans le couloir de l’auberge IIT-M.

Dans les commentaires, un utilisateur a fait référence au film Planet of the Apes, où des primates ont été montrés de manière experte à cheval.

Un autre utilisateur a déclaré que cela ressemblait à quelque chose tout droit sorti des histoires de Panchatantra.

trucs de panchtantra – samoussa (@vachaknavi_g) 11 octobre 2022

Expliquant le phénomène dans un fil de discussion différent, le responsable des services forestiers indiens, Parven Kaswan, a écrit : « Les deux espèces en tirent des avantages mutuels. Les singes se font monter et en retour, ils alertent les cerfs des prédateurs dans la jungle.

Ne laissez pas l’IIT s’en attribuer le mérite. Ce phénomène est également vrai pour les sauvages. Les deux espèces en retirent des avantages mutuels. Les singes se font monter et en retour, ils alertent les cerfs des prédateurs dans la jungle. — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 11 octobre 2022

Outre les singes et les cerfs tachetés, le campus de l’IIT-M abrite également des Blackbucks, des chacals, des mangoustes, des tortues étoilées, etc.

