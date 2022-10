Ce n’est un secret pour personne que les singes sont l’un des animaux les plus intelligents qui nous entourent. Les scientifiques et les chercheurs ont mené diverses expériences sur eux pour évaluer leur capacité intellectuelle et leur capacité à apprendre rapidement une nouvelle tâche. Et, une telle vidéo d’un singe travaillant dans un atelier de mécanique vous laissera sûrement stupéfait.

Dans la vidéo désormais virale, partagée sur Facebook il y a quelques jours, on voit un singe aider un mécanicien à serrer des écrous comme un professionnel bien formé. La vidéo s’ouvre sur un homme serrant le boulon à l’aide d’une clé et d’un tournevis avec l’aide de l’animal. Ce qui est étonnant, c’est que le jeune singe semble extrêmement impliqué dans le processus de réparation de la pièce d’un vélo avec son attention non détournée. « Ingénieur », lit-on dans la légende humoristique de la publication sur Facebook.

Découvrez la vidéo virale ci-dessous :

Jusqu’à présent, la vidéo virale a amassé plus de 2,3 millions de vues et plus de 4 000 likes sur Facebook. Des milliers d’utilisateurs ont également inondé la section des commentaires de la vidéo de leurs réactions. Un utilisateur a écrit en plaisantant : « Ingénieur au travail, ne pas déranger… tellement mignon.

« Appréciez son sérieux innocent. Pauvre homme qui travaille sans gants, les bords tranchants du robinet pourraient lui couper les mains… ». remarqua un autre.

Un troisième utilisateur a également souligné: “Avec le genre de rapidité, de curiosité, d’intérêt et d’implication montré par le singe, il semble qu’il apprendrait les ficelles du métier bien plus tôt que.” Beaucoup d’autres ont loué l’intelligence du singe dans les commentaires.

Que pensez-vous de la vidéo ?

