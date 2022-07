Un singe exécute une manœuvre de Heimlich sur son bébé qui s’étouffe ; Les internautes stupéfaits

Les singes nous surprennent quotidiennement, n’est-ce pas ? Après tout, les humains et les singes ont un ancêtre commun. Plusieurs vidéos deviennent virales sur les réseaux sociaux, mettant en scène des singes faisant des bouffonneries d’homme, laissant les internautes divisés. Parmi ces clips, on croise aussi des moments émouvants et le dernier clip à faire le buzz sur internet est pareil.

Dans la vidéo devenue virale, un singe tient son bébé par derrière et lui donne une forte secousse. Oui, c’est bien cela. Le singe effectuait une manœuvre de Heimlich, également appelée poussées abdominales, qui est une procédure de premiers secours utilisée pour aider une personne qui s’étouffe. Il est utilisé lorsqu’un objet externe se coince dans les voies respiratoires supérieures.

L’officier du Service forestier indien Susanta Nanda a partagé un clip qui montre un primate essayant de sauver son bébé qui s’étouffe en effectuant la manœuvre de Heimlich. Le primate plus âgé tient son bébé contre lui et commence à appliquer des poussées, après quoi la nourriture tombe de la bouche de son enfant, qui peut s’être coincée quelque part dans sa gorge. « Les poussées abdominales, également connues sous le nom de manœuvre de Heimlich, sont une procédure de premiers soins utilisée pour traiter les obstructions des voies respiratoires supérieures par des corps étrangers. Monkey le fait parfaitement pour sauver son enfant », a écrit l’officier de l’IAS à côté de la vidéo.

Regardez la vidéo ici :

https://twitter.com/susantananda3/status/155155709268677427

La vidéo de 9 secondes a accumulé plus de 45 000 vues et des tonnes de réactions des utilisateurs de Twitter. “Wow, c’est inattendu”, a tweeté un utilisateur, tandis qu’un autre a qualifié le primate d'”intelligent”. Un troisième a qualifié la vidéo d'”incroyable”.

Effectuer une manœuvre de Heimlich n’est pas aussi facile que le singe l’a fait croire. L’assistant se tient derrière le patient et utilise ses mains pour exercer une pression sur le bas du diaphragme. L’objectif de l’acte est de comprimer les poumons et d’exercer une pression sur le corps étranger logé dans la trachée, ce qui finira par le pousser hors du système. Alors que les humains ont du mal à réussir une manœuvre de Heimlich, le singe l’a clouée et a donc pu sauver son bébé.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici