Un singe erre autour de la station de métro de Delhi et passe le contrôle de sécurité

Les passagers du métro de Delhi ont récemment été rejoints par un singe errant à la station Nawada sur la ligne bleue. Le singe a réussi à passer le contrôle de sécurité malgré le fonctionnement des tourniquets.

Le plan d’ouverture de la vidéo montre un singe errant lentement vers les tourniquets situés près de la sortie de la gare. Il passe ensuite rapidement devant le personnel de sécurité en fouillant un passager par-dessus la porte et en se dirigeant vers la porte. Les réponses des passagers au singe errant autour de la station ajoutent à l’hilarité de la vidéo.

La vidéo a reçu plus de 2,56 lakh vues depuis qu’elle a été partagée, et les chiffres continuent d’augmenter. Les gens ont bombardé la section des commentaires avec des réponses hilarantes. “Il veut voyager en métro”, a écrit un utilisateur. “Il enquête sur l’opération, ne le fâchez pas”, a ajouté un autre. “Quand ils ont dit que les hommes et la nature devaient vivre ensemble, je suis sûr qu’ils ne l’avaient pas envisagé”, a écrit un troisième.

Dans la plupart des régions de l’Inde, il est assez courant de voir des singes, et dernièrement, plusieurs vidéos ont fait surface les montrant se promener dans les stations de métro et même dans les salons d’aéroport.

Un singe avait déjà réussi à parcourir une courte distance dans le métro de Delhi en juin 2021 en se faufilant dans le train. On pense que le singe est monté à bord du train à Yamuna Bank et a voyagé pendant quelques minutes jusqu’à la station IP. Suite à cela, la Delhi Metro Railway Corporation (DMRC) a pris conscience du problème.

Suite à l’incident, le DMRC a publié une déclaration qui disait : « Le DMRC, en consultation avec le département des forêts, prévoit d’élaborer une procédure d’exploitation standard pour faire face à de telles situations inattendues résultant de leur entrée dans les locaux du métro pour la sécurité des passagers », a rapporté PTI. .

