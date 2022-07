Un singe en maraude a été tué au Japon. D’autres prendront sa place.

Le macaque japonais, ou singe des neiges, est l’espèce de primate non humain la plus septentrionale du monde. En être un au début du XXe siècle était un travail difficile : les humains vous auraient chassé pour se nourrir et auraient utilisé les parties de votre corps pour fabriquer des médicaments traditionnels.

Après la Seconde Guerre mondiale, la population était dans un état si critique que le gouvernement japonais a ordonné aux gens de ne pas les chasser.