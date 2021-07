Un singe embrasse une vieille femme qui l’a nourri avant de partir, la vidéo devient virale

Lorsque vous obtenez chaleur et gentillesse du plus inattendu des endroits, cela remplit votre cœur. Telle est l’histoire d’une vieille femme qui reçut la visite d’un langur lorsqu’elle tomba malade. La vidéo du singe la serrant dans ses bras et la caressant devient virale sur Reddit. Les internautes sont impressionnés par la gentillesse dont fait preuve le mammifère.

Dans la vidéo partagée par un utilisateur de Reddit aj-2103 le 3 juillet, on peut voir un singe assis à côté d’une vieille femme allongée sur un lit, tandis qu’une autre dame en sari jaune se tient debout, croisant les mains et souriant. Lorsque la vieille femme touche le dos du singe, l’animal se déplace et l’embrasse. Ensuite, il lève son corps en s’asseyant sur la dame. Il regarde autour de lui puis glisse vers sa poitrine et lui tapote la tête. Après cela, il sort par la porte. Selon la légende, la vieille dame avait l’habitude de nourrir le singe régulièrement, mais lorsqu’elle est tombée malade et que le mammifère ne l’a pas vue pendant quelques jours, il est venu dans sa chambre pour savoir comment elle allait. ‘

Ému par le lien réconfortant entre la vieille dame et le singe, les gens ont apprécié le comportement aimable de l’animal. La vidéo est largement partagée avec plus de 70 000 votes positifs sur Reddit et un lakh de vues sur Youtube. Commentant la publication, un utilisateur de Reddit a écrit : « J’aimerais avoir mon propre singe de contrôle de bien-être. Cela me guérirait instantanément. »

Un autre utilisateur a écrit: « J’aime penser qu’il lui a donné une bénédiction secrète de singe et qu’elle s’est immédiatement rétablie. »

Le message a suscité une discussion sur les relations animal-humain sur le fil Reddit. Certains commentateurs ont expliqué la raison pour laquelle la dame en sari jaune croisait les mains – parce que les langurs sont considérés comme similaires à Lord Hanuman, une divinité hindoue. Un autre utilisateur a trouvé étonnant de voir comment les gens sont capables de créer de tels liens avec des animaux non domestiqués. Un utilisateur de Reddit a plaisanté en disant que les bons humains et les singes devraient former une alliance contre les mauvais humains.

Avez-vous aussi de tels liens avec les animaux ?

