Un singe embrassant un chat dans une vidéo virale est un pur objectif d’amitié

Si vous pensez tout savoir sur les objectifs d’amitié, attendez de voir ce chat et ce singe. Leur geste chaleureux l’un envers l’autre fera fondre votre cœur. Le court clip partagé sur Twitter est une belle démonstration du lien que ces deux amis improbables partagent. Le singe se dirige vers le félin avant de s’asseoir à côté d’elle et d’enrouler sa queue autour de son cou. Il jette ensuite ses bras autour du cou du chat et le tire pour un câlin. Le chat ferme les yeux et appuie sa tête contre celle du singe. Découvrez l’adorable clip ici:

Internet est impressionné par l’adorable câlin. Alors que pour certains, cela ressemblait à la façon dont le chat remuait la queue au début, il n’aimait pas que le singe s’en approche, mais ils étaient d’accord, cela signifiait que le chat ne s’en souciait pas. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Le singe araignée est mon animal préféré de tous les temps. Regardez la façon dont il enroule sa queue autour de la tête du chat, comme s’il s’agissait d’un troisième bras. Et ce corps bizarre avec des bras disproportionnellement longs… »

Le singe araignée est mon animal préféré. Regardez la façon dont il enroule sa queue autour de la tête du chat, comme s’il s’agissait d’un troisième bras. Et ce corps bizarre avec des bras disproportionnellement longs… https://t.co/BIqqX5QizA— Чина (@Qazanbas_) 29 novembre 2022

« Si seulement nous nous acceptions ainsi ! Le monde serait tellement meilleur ! C’est pourquoi j’aime les animaux », lit-on dans un autre tweet.

Si seulement nous nous acceptions ainsi ! Le monde serait tellement meilleur ! C’est pourquoi j’aime les animaux 🙏🙏🙏👈💯💫💌— Danniella Higgins (@DanniellaHiggi1) 29 novembre 2022

Un troisième utilisateur a tweeté : “Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain, je peux vous le dire.”

Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain, je peux vous le dire.— LuvsDawgs (@LuvsDawgs) 29 novembre 2022

Twitter n’est pas étranger aux adorables amitiés animales. Plusieurs utilisateurs ont partagé des clichés ou des clips de ces objectifs d’amitié. Dans l’un de ces clips, on peut voir un chiot chevauchant sur le dos d’un poulet. Bien sûr, le poulet avait parfois l’air d’avoir du mal à marcher, mais les deux semblaient inséparables.

Un autre utilisateur de Twitter a partagé un cliché montrant une vache et un corgi se câlinant l’un à côté de l’autre alors qu’ils se prélassent au chaud soleil, leurs traits détendus. Avec les morceaux de neige visibles en arrière-plan, ils se tenaient sûrement au chaud.

Quel duo d’animaux avez-vous trouvé le plus adorable ?

