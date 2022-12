Un Singapourien emprisonné pour avoir vendu du lait et du café à la fraise à la Corée du Nord

Un Singapourien a été envoyé en prison pour avoir vendu pour près d’un million de dollars de lait à la fraise et de café à la Corée du Nord.

Un Singapourien a été emprisonné pour avoir vendu pour près d’un million de dollars de lait et de café à la fraise à la Corée du Nord, à la suite d’autres échanges commerciaux de la ville-État qui ont enfreint les sanctions, notamment l’envoi de vin, de whisky et de parfum à Pyongyang.

La Corée du Nord a été frappée par un barrage de sanctions, y compris de la part des Nations Unies, pour ses essais de missiles nucléaires et balistiques, tandis que Singapour a suspendu ses relations commerciales avec le pays en 2017.

De 2017 à 2018, il a vendu des boissons, notamment du lait aromatisé à la fraise et des boissons au café à plusieurs entreprises singapouriennes, sachant qu’elles seraient exportées vers la Corée du Nord pour y être vendues.

Il n’a touché aucune commission sur les ventes, mais cela lui a permis d’atteindre ses objectifs de vente mensuels, selon des documents judiciaires.

Les documents ajoutaient qu’en 2014, un client avait présenté Phua à “un certain M. Kim, qui travaillait comme ambassadeur à l’ambassade de Corée du Nord à Singapour” et avait ensuite été présenté à un autre employé de l’ambassade.

Pokka n’a pas immédiatement répondu à l’AFP.

Alors que les boissons non alcoolisées étaient destinées à la Corée du Nord, le leader Kim Jong-Un est connu pour avoir un goût prononcé pour l’alcool tandis que son père Kim Jong-Il aurait dépensé plus de 700 000 dollars par an pour importer du cognac Hennessy.

La peine maximale pour l’exportation de marchandises de Singapour vers la Corée du Nord est une amende pouvant aller jusqu’à 74 000 dollars ou trois fois la valeur des marchandises exportées, jusqu’à deux ans de prison, ou les deux.

Il y a eu plusieurs cas ces dernières années où des entreprises et des particuliers de Singapour, un centre commercial et un centre financier clé, ont été poursuivis pour avoir fourni des marchandises interdites au Nord.

Deux entreprises singapouriennes ont été accusées plus tôt cette année d’avoir exporté du whisky, du vin et d’autres boissons vers la Corée du Nord.

En 2019, un tribunal de la cité-État a emprisonné le directeur d’une société commerciale singapourienne pendant près de trois ans pour avoir fourni pour 4,4 millions de dollars de produits de luxe, dont de l’alcool et du parfum, à la Corée du Nord.

En 2016, une compagnie maritime de la ville a été condamnée à une amende pour son rôle dans une tentative de contrebande d’armes et d’avions de combat de l’ère soviétique de Cuba vers le Nord.