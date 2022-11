Un simple test d’écouvillonnage nasal pourrait évaluer la gravité du VRS d’un enfant

VENDREDI 4 nov. 2022 (HealthDay News) — Bien qu’il ne soit pas possible de dire aux parents combien de temps leur enfant devra rester en soins intensifs avec un cas grave de VRS, une nouvelle recherche a mis au jour des indices qui pourraient faciliter les choses pour prédire quels enfants auront besoin d’un séjour plus long.

Pour étudier la question, des chercheurs de l’hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago ont utilisé des écouvillons nasaux d’enfants atteints de VRS dans l’unité de soins intensifs pédiatriques (USIP) quelques jours après l’admission à l’hôpital.

L’équipe a examiné quels gènes s’activent en réponse au VRS, également appelé virus respiratoire syncytial.

Malgré la même quantité de VRS et la même présentation clinique, certains enfants ont montré des signes de dommages plus importants aux cellules tapissant l’intérieur des narines. Les chercheurs ont découvert que cela était corrélé à des séjours plus longs à l’USIP.

“Nous étions ravis de constater que la gravité de la maladie d’un enfant liée aux différents ensembles de gènes s’activait dans la réponse de son corps au VRS”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Bria Coates, médecin de soins intensifs chez Lurie Children’s. “La capacité d’identifier les nourrissons atteints du VRS en soins intensifs qui se rétabliront rapidement et les patients qui nécessiteront un séjour plus long fournirait des informations inestimables aux parents et aux prestataires de soins.”