Un simple short ‘Grandpa’ vendu pour Rs 15 000 laisse Twitter Fumer

Une paire de shorts ordinaire au prix de Rs 15 450 a laissé Internet perplexe. Non seulement cela, mais il y a une chemise avec qui vaut Rs 11 450. L’image a été partagée sur Twitter par un utilisateur appelé Arshad Wahid. « Pourquoi ce pantalon pattapatti est-il à 15 000 ? » il a écrit dans la légende. Ce qui a étonné les gens, c’est qu’il n’y a rien qui se démarque particulièrement dans ces vêtements qui ne soit pas disponible dans des versions bon marché. Les vêtements sont comme votre tenue de tous les jours moyenne.

Le short a des rayures bleues et vertes avec un contour rouge et la chemise a un imprimé à carreaux. De plus, il est accompagné du même short imprimé à carreaux verts. Regardez par vous-même :

pourquoi ce pantalon pattapatti 15k?😭 pic.twitter.com/RrBSeFqd3I – Arshad Wahid (@vettichennaiguy) 30 juillet 2022

Depuis leur mise en ligne, les images sont devenues virales. “WTF, leurs chemises sont belles et un peu raisonnables pour être design, mais 15 000 pour un short, c’est fou.” On peut aussi voir Tweeple Retweeter les images avec leur légende. “Nous devrions faire une liste de choses boujee dont les prix n’ont aucun sens. Nouveau type de liste Buzzfeed. Relancez la tendance. Ou faire un fil, comme eux les frères [sic]», a suggéré un utilisateur de Twitter. Voici quelques réponses :

Mon grand-père en portait, il ne savait pas qu’il avait du papier de barrage 😳💸💸 https://t.co/mapVwDmvJf — Earendil⭐⛵ (@earendil_1) 30 juillet 2022

Va sortir sur une branche et canaliser mon côté Desi Maa pour dire

“Je peux le faire à la maison” https://t.co/0WqIHoZ2n9 — Timothée शाला में है (@profsasser) 30 juillet 2022

15k pour le pantalon dada kondke d’accord https://t.co/kemltYx0b7 — Soja Cat 🍭🙅🏾‍♀️ (@oophelia_12) 30 juillet 2022

Quel genre d’éco-responsable est-ce? Se dissoudra-t-il dans le sol en une semaine s’il est enterré dans le sol ?

Les tisserands obtiennent-ils 90 % de la part de chaque vente ? — Un panda anxieux (@DailyPassenger_) 31 juillet 2022

Bcoz c’est les collections 90’s 😜😜😜 – Suresh Kumar (@SureshK77282053) 30 juillet 2022

Pendant ce temps, plus tôt, un seau en plastique ordinaire au prix de Rs 25 999 sur Amazon a laissé les clients perplexes. Cela s’est produit après qu’un utilisateur de Twitter a mis en place le prix bizarre, laissant les internautes se demander si le prix est le résultat d’une erreur humaine ou machine. Cela a conduit à des mèmes et à des blagues sur ce qui doit être spécial dans le seau pour justifier son prix.

“Voir le seau de Babu Rao en vente affiché par quelqu’un du nom de Raju est juste la vraie vie de Phir Hera Pheri et nous l’apprécions”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Récemment, une autre tarification aussi bizarre avait laissé les internautes se gratter la tête. Au milieu de la flambée des prix à Dublin, un utilisateur a proposé une annonce sur le site de location de propriétés Airbnb. L’annonce était pour une tente disponible pour deux personnes à un prix stupéfiant de Rs 5 355,64 par nuit. Le prix a encore été réduit à Rs 4 579,46. La tente offrait également un lit et une salle de bain, très probablement dans la maison installée derrière. La tente a été construite sur une dalle de béton de jardin.

