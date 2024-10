Un simple député libéral demande à Justin Trudeau de démissionner de son poste de chef libéral

Un député libéral d’arrière-ban demande publiquement au premier ministre Justin Trudeau de démissionner de son poste de chef du parti alors que d’autres députés coordonnent leurs efforts pour l’expulser.

Sean Casey, député de Charlottetown, a déclaré à CBC News Network Pouvoir et politique que le leadership de Trudeau est devenu l’un des principaux sujets de conversation lorsqu’il s’adresse aux électeurs de sa circonscription.

« Le message que je fais passer haut et fort – et de plus en plus fort à mesure que le temps passe – est qu’il est temps de [Trudeau] aller. Et je suis d’accord », a-t-il déclaré mardi à l’animateur David Cochrane dans une interview exclusive.

« Les gens en ont assez. Ils l’ont ignoré et veulent qu’il s’en aille. »

Casey est le premier député à réclamer publiquement la démission de Trudeau depuis qu’il a été rapporté la semaine dernière que un nombre croissant de libéraux inquiets s’efforcent de forcer le premier ministre à démissionner en tant que chef libéral.

Les députés libéraux mécontents ont tenu une série de réunions pour discuter de la voie à suivre pour le parti à la suite de la surprenante crise de Toronto-St. La défaite de Paul aux élections partielles en juin, ont déclaré plusieurs sources à CBC News.

Casey a déclaré qu’il était au courant de la tenue de telles réunions, mais qu’il n’y avait assisté à aucune. Il a ajouté qu’il s’attend à ce que les efforts visant à évincer Trudeau puissent atteindre leur paroxysme lorsque les députés reviendront à Ottawa la semaine prochaine.

Certains députés sont invités à signer ce qui équivaut à un engagement à s’unir pour appeler à la démission de Trudeau. Toutes les sources ont parlé à CBC News à condition de ne pas être nommées en raison de la sensibilité des discussions internes.

Ces sources ont indiqué qu’au moins 20 députés ont signé cet engagement jusqu’à présent, tandis que d’autres ont exprimé leur soutien à la cause.

REGARDER: Un député d’arrière-ban demande à Trudeau de se retirer « Il est temps pour lui de partir » : le député de l’Île-du-Prince-Édouard Sean Casey exhorte Justin Trudeau à démissionner de son poste de chef libéral Le député libéral de Charlottetown, Sean Casey, a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau devrait quitter son poste de chef du Parti libéral du Canada avant les prochaines élections fédérales. Lors d’une entrevue sur Power and Politics mardi, Casey a déclaré à David Cochrane de CBC : « Il est temps pour lui de partir. »

Casey a déclaré qu’il n’avait pas vu un tel document lui-même et qu’il n’en avait entendu parler que « de seconde main ». Il a déclaré qu’il y avait un « niveau élevé d’anxiété » au sein du caucus libéral à l’égard du leadership de Trudeau.

« Je dirais que c’est plus large qu’il n’y paraît. Il y a beaucoup de gens qui ont des inquiétudes », a-t-il déclaré.

« Mais ceux qui sont arrivés à la même conclusion que moi semblent s’enhardir avec le temps. »

Casey n’est pas le premier député libéral à demander la démission de Trudeau au cours des derniers mois. Le député du Nouveau-Brunswick Wayne Long a envoyé un courriel au caucus libéral en juin appelant le Premier ministre à se retirer .

Le député de Terre-Neuve-et-Labrador, Ken McDonald, a également demandé Trudeau fera face à une révision de leadership .

Casey dit qu’il envisage toujours de se présenter

Mais Casey a déclaré que contrairement à Long et McDonald, il prévoyait de se présenter aux prochaines élections fédérales même si Trudeau restait le chef. Il a cité son opposition au chef conservateur Pierre Poilievre comme facteur de motivation.

« J’ai l’obligation envers la population de Charlottetown de garder Pierre Poilievre à l’écart du fauteuil de premier ministre, de quelque manière que ce soit », a-t-il déclaré.

« Je me prépare au combat. C’est un combat qui vaut la peine d’être mené, que Justin Trudeau soit ou non à la tête du parti. »

Casey a déclaré avoir dit directement à Trudeau lors d’un appel téléphonique privé en juillet qu’il pensait que le parti avait besoin d’un nouveau leadership.

« Les mesures qu’il a mises en place au cours des neuf dernières années ont été véritablement transformationnelles. Mais l’électorat ne l’écoute plus », a déclaré Casey à Trudeau.

L’ancienne ministre Trudeau, Catherine McKenna, a également déclaré l’été dernier que elle pense que le parti a besoin d’un nouveau chef .

Le Suivi des sondages de CBC donne à penser que les libéraux sont à la traîne des conservateurs d’environ 20 points de pourcentage.

Casey a déclaré qu’il pensait qu’un changement de direction pourrait au moins raviver l’intérêt pour le Parti libéral.

« Si Justin Trudeau devait partir, il y aurait un risque. S’il y avait un leadership qui divise, il y aurait un risque », a-t-il déclaré.

« Mais les avantages d’avoir un nouveau leader sont bien plus importants que s’il reste. »