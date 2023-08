« Un silence qui fait honte à la Grande-Bretagne »: Sunak accusé d’ignorer les Afghans dans les limbes

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouvernement de Rishi Sunak a été accusé d' »apathie et d’incompétence » en ignorant le sort des réfugiés afghans, car il a été affirmé que le Premier ministre n’avait « aucun plan » pour sauver ceux qui sont restés à Kaboul deux ans après la prise de pouvoir des talibans.

S’exprimant à l’occasion du deuxième anniversaire de l’opération Pitting – la plus grande mission de sauvetage britannique depuis la Seconde Guerre mondiale – les députés et les hauts gradés militaires ont exhorté le Premier ministre à aider « de toute urgence » les réfugiés qui travaillaient avec le Royaume-Uni à venir en Grande-Bretagne.

Mais M. Sunak et le gouvernement se sont tus, car ni le n ° 10, ni le ministère de l’Intérieur ni le ministère de la Défense ne pouvaient dire quand davantage d’Afghans éligibles seraient les bienvenus, affirmant seulement que le gouvernement faisait « tout ce qui est possible pour que d’autres puissent venir ». ici ».

Cela est venu alors que le ministre des Anciens combattants Johnny Mercer, qui est chargé de s’occuper des Afghans amenés au Royaume-Uni, a déclaré qu’il était déterminé à faire en sorte que les programmes de réinstallation « fonctionnent correctement », car il a reconnu que les choses auraient pu être mieux faites depuis août 2021.

M. Mercer a ajouté: « J’accepte qu’il y ait actuellement des personnes en Afghanistan envers lesquelles nous avons un devoir qui ne sont pas au Royaume-Uni, que je veux voir au Royaume-Uni. »

Mais demandé par L’indépendant quels plans il avait pour accélérer le processus de mise en sécurité des Afghans que le Royaume-Uni a accepté d’aider, le gouvernement n’a pas précisé.

Il n’a pas non plus été en mesure de dire quand il reprendrait les vols pour amener 3 400 Afghans éligibles au Royaume-Uni coincés là-bas ou languissant dans des hôtels pakistanais – malgré l’engagement d’expulser environ 8 000 Afghans des hôtels du Royaume-Uni d’ici la fin août pour aider à libérer de l’espace. .

Le général Sir John McColl, ancien commandant suprême adjoint de l’armée pour l’Europe, a déclaré qu’il n’y avait aucune « intention sérieuse » du gouvernement d’aider les Afghans éligibles piégés en Afghanistan et au Pakistan à se réinstaller au Royaume-Uni.

« Il n’y a pas de concentration, il n’y a pas de plan », a-t-il déclaré L’indépendant. « C’est très bien pour Mercer de reconnaître que cela ne fonctionne pas. Mais il s’est levé au parlement en mars et a dit qu’il n’y avait pas de plan et que nous devions en avoir un.

Le ministre des Anciens combattants, Johnny Mercer, a déclaré qu’il souhaitait que les programmes « fonctionnent correctement », mais n’a donné aucun détail sur la manière dont il procéderait. (Getty)

L’amiral Lord West, chef d’état-major de la marine de 2002 à 2006, a accusé le gouvernement d' »incompétence » et a déclaré qu’il était temps de « tirer le doigt » pour offrir un refuge à ceux qui pouvaient prétendre à notre aide.

« Nous devrions très bien continuer et faire venir les Afghans ici parce que nous avons une dette d’honneur », a déclaré Lord West. « Trouver un logement pour les gens n’est pas au-delà de l’esprit de l’homme. Cela montre une certaine incompétence de la part du gouvernement.

Il a ajouté: « Les retards sont l’affaire des nations incompétentes, et j’aimerais penser que notre nation était suffisamment compétente pour se retirer le doigt. »

Et Lord Robertson, ancien chef de l’Otan, a déclaré que la Grande-Bretagne avait une « obligation » envers les réfugiés afghans qui travaillaient avec les forces britanniques malgré les problèmes actuels pour trouver un logement suffisant.

« Le gouvernement doit définir comment il va donner un passage sûr aux personnes que nous avons accepté d’aider – il doit traiter ce problème avec un plus grand sentiment d’urgence et de sérieux », a déclaré le pair travailliste. L’indépendant.

Les forces armées britanniques ont aidé des Afghans lors d’un vol d’évacuation en août 2021 (Médias PA)

L’indépendant a fait campagne pour que le gouvernement honore notre dette envers les Afghans qui ont soutenu l’armée britannique – y compris un pilote afghan menacé d’expulsion vers le Rwanda après son arrivée par un petit bateau.

Le lieutenant de l’armée de l’air, dont le travail aux côtés des forces de la coalition l’a mis en danger de mort par les talibans, a exhorté M. Sunak à agir maintenant pour honorer les promesses du Royaume-Uni d’aider ceux qui ont soutenu leurs efforts.

Il a dit: « Donc, malheureusement, le temps [has] partis, ils n’ont pas réussi. Nous discutions et finalement, nous ne pouvions pas trouver d’option [to get to the UK legally]elle [my wife] dit : ‘Tu dois partir. Tu dois partir et je serai là. Alors, je vous remettrai entre les mains de Dieu, et Dieu vous bénira. Alors allez. »

Environ 1 950 Afghans, y compris des membres de la famille de ceux qui ont travaillé avec les forces britanniques, qui sont éligibles à la réinstallation au Royaume-Uni en vertu de la politique de réinstallation et d’assistance afghane (Arap) restent bloqués en Afghanistan.

1 400 autres personnes qui ont été acceptées pour venir au Royaume-Uni sont bloquées dans des hôtels du haut-commissariat britannique au Pakistan – dont seulement 35 ont été relocalisées depuis le 1er décembre. Pour le moment, ils sont censés organiser leur propre logement au Royaume-Uni.

Lord Dannatt, l’ancien chef de l’armée britannique, a déclaré que le ministère de la Défense lui avait dit que le gouvernement était réticent à aider davantage de personnes à arriver tant qu’il n’aurait pas éliminé l’arriéré de 8 000 Afghans déjà acceptés qui vivaient dans les hôtels britanniques.

Les dirigeants du Conseil ont qualifié la date limite de fin août pour nettoyer les hôtels de « coup de pied dans les dents ». La Local Government Association (LGA) a déclaré qu’un réfugié afghan sur cinq expulsé des hôtels (20%) s’est déclaré sans abri auprès des autorités locales.

Le réfugié afghan Amir Hussain Ibrahimi a du mal à trouver une place après avoir été expulsé d’un hôtel londonien (PENNSYLVANIE)

Stephen Robinson, le chef libéral démocrate du conseil municipal de Chelmsford, a déclaré que son conseil d’Essex devait trouver un logement temporaire pour neuf familles afghanes – environ 60 personnes – dans d’autres régions du pays après qu’elles soient devenues sans abri.

Une famille dans un hôtel a dû être déplacée de plus de 400 miles à Inverness dans les Highlands écossais. « C’est une parodie parce que certains avaient des emplois locaux et avaient des enfants à l’école ici, mais maintenant nous avons dû les déraciner à cause de la date limite du ministère de l’Intérieur », a déclaré le chef du conseil.

M. Robinson a rejeté l’idée qu’il revenait aux autorités locales de trouver des logements. « Nous avons prévenu le gouvernement que ce serait un problème et ils n’ont rien fait. Le gouvernement a délibérément refusé d’accepter l’état de la crise du logement.

Le général de division Charlie Herbert, qui a effectué trois tournées en Afghanistan entre 2007 et 2018, a déclaré que M. Mercer avait « longtemps défendu la cause des interprètes afghans » et d’autres qui travaillaient avec les forces britanniques.

« Je souhaite seulement que son engagement, son dévouement et son intégrité soient partagés à parts égales par le secrétaire à la Défense et les derniers secrétaires de l’Intérieur, dont l’apathie envers nos anciens alliés est bien reconnue. »

Le vétéran militaire a ajouté : « Que tant d’Afghans éligibles restent dans l’incertitude pendant des mois et maintenant des années dans des hôtels pakistanais, en attendant leur relocalisation au Royaume-Uni, est révélateur de l’approche de ce gouvernement envers ceux qui ont soutenu nos forces armées dans la guerre contre les talibans. ”

Les forces briotes à Kaboul ont participé à l’opération Pitting en août 2021 (Médias PA)

Appelant à des « actions tangibles », le Dr Sara de Jong, co-fondatrice de l’association caritative Sulha Alliance travaillant avec des interprètes afghans, a déclaré qu’il était « difficile d’être en désaccord avec Johnny Mercer sur le fait qu’il est grand temps de faire enfin en sorte que les programmes de réinstallation afghans » fonctionnent correctement « ». .

Les appels interviennent alors qu’un rapport publié par le groupe de défense des droits de l’homme Justice à l’occasion du deuxième anniversaire de l’opération Pitting a déclaré qu’il y avait eu « des retards importants, un manque de transparence et un manque de cohérence » avec Arap et l’Afghan Citizens Resettlement Scheme (ACRS).

Wendy Chamberlain, le whip en chef des libéraux démocrates, a organisé une lettre multipartite envoyée par des députés au ministre de l’Immigration Robert Jenrick sur «le rythme et l’ampleur» de l’ACRS – mis en place pour les groupes vulnérables tels que les femmes et les filles.

Le groupe de députés « préoccupés » souhaite que le gouvernement augmente d’au moins 6 500 le nombre de places disponibles dans le cadre de l’ACRS, et instaure enfin un mécanisme de regroupement familial, afin que les membres de la famille laissés pour compte lors de l’évacuation puissent être réunis avec leurs proches au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, le groupe de réflexion More in Common a déclaré que de nombreuses familles afghanes avaient été déçues par l’accueil chaleureux promis au Royaume-Uni. Après avoir interrogé 132 Afghans au Royaume-Uni, le groupe a déclaré avoir entendu parler du « stress et de l’anxiété d’essayer de ‘trouver son propre logement' ».

Chris Evans, du Labour, un ministre de la Défense fantôme, a déclaré que le gouvernement conservateur « laissait tomber les Afghans qui ont risqué leur vie en aidant nos forces armées », appelant les ministres à « réparer leurs plans défaillants ».

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak espérait que davantage d’Afghans pourraient être amenés au Royaume-Uni dans les semaines à venir, son porte-parole officiel a répondu : « Oui, évidemment. Le ministère de l’Intérieur fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que davantage puissent venir ici.

Interrogé sur une série de questions sur les programmes de réinstallation, y compris la rapidité avec laquelle les vols aideraient à amener les gens au Royaume-Uni, un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous avons pris l’un des plus grands engagements de tous les pays pour soutenir l’Afghanistan, et jusqu’à présent, nous avons amené environ 24 600 personnes. personnes en sécurité vers le Royaume-Uni, y compris des milliers dans le cadre de nos programmes de réinstallation afghans.

« Nous continuons à travailler pour tenir nos engagements envers le peuple afghan. Cela comprend le déplacement des personnes hors d’Afghanistan lorsque cela est possible et loin du danger réel et de la menace pour la vie que représentent les talibans, ainsi que la collaboration avec le HCR, des partenaires partageant les mêmes idées et les pays voisins de l’Afghanistan pour identifier les personnes à risque.