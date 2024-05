Un signe subtil sur votre ongle pourrait être un signal d’alarme pour le cancer, préviennent les experts | Pays de Galles en ligne

Les experts tirent la sonnette d’alarme sur une subtile anomalie des ongles qui pourrait être un indicateur de cancer, alors que les taux de cancer continuent de grimper. Une petite tache épaissie sous l’ongle, accompagnée d’une strie rouge ou blanche, pourrait signaler une maladie génétique rare associée à un risque accru de cancer.

Une étude récente a établi un lien entre un épaississement mineur sous l’ongle et le syndrome de prédisposition tumorale BAP1, une condition qui rend les individus plus sensibles à divers cancers. La recherche a révélé que ces modifications particulières des ongles pourraient être révélatrices du syndrome.









Le fait d’être porteur de cette mutation génétique augmente le risque de développer certaines tumeurs cancéreuses dans la peau, les yeux, les reins et le mésothélium (la muqueuse de la poitrine et de l’abdomen). Selon l’étude publiée dans JAMA Dermatology, 88 % des sujets âgés de 30 ans ou plus présentaient le syndrome sur plusieurs ongles. Pour les dernières actualités santé et Covid, inscrivez-vous à notre newsletter ici

Alexandra Lebensohn, chercheuse à l’Institut national du cancer, qui a participé à l’étude, a fait remarquer : « Lorsqu’on l’a interrogé sur la santé de ses ongles lors d’une évaluation génétique de base, un patient très astucieux a déclaré qu’il avait remarqué des changements subtils dans son ongle. »





L’étude a identifié 47 personnes atteintes d’onychopapillome, principalement des hommes et affectant principalement l’ongle du pouce. Lebensohn a ajouté : « Son commentaire nous a incités à évaluer systématiquement les changements d’ongles des autres participants et à découvrir cette nouvelle découverte. », rapporte Birmingham en direct.

Le Dr Edward Cowen, dermatologue à l’Institut national de l’arthrite et des maladies musculo-squelettiques et cutanées du NIH, a fait remarquer : « Nous pensons que la présence de modifications des ongles suggérant des onychopapillomes sur plusieurs ongles devrait inciter à envisager un diagnostic de syndrome de prédisposition tumorale BAP1. »

Les cancers associés à cette maladie se manifestent généralement à un âge précoce, ont tendance à être agressifs et ont une plus forte propension à métastaser. De plus, les personnes porteuses de la mutation du gène BAP1 peuvent également présenter des tumeurs cutanées bénignes, même si toutes les personnes porteuses de la mutation ne développeront pas de tumeurs.