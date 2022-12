Un signe que les frais de scolarité sont trop élevés : certains collèges les piratent de moitié

L’Université Purdue a maintenu les frais de scolarité et les frais fixes depuis 2012.

Dans les collèges privés, la plupart des étudiants ne paient pas le prix courant. Dans une étude de la National Association of College and University Business Officers, 359 collèges et universités privés à but non lucratif ont indiqué qu’une grande majorité – 82,5% – des étudiants de premier cycle ont reçu une subvention au cours de l’année scolaire 2021-22. En moyenne, les récompenses étaient les plus élevées jamais enregistrées, couvrant 60,7% des frais de scolarité et des frais publiés.

À Colby-Sawyer, les remises ont réduit les frais de scolarité moyens à environ 12 700 $ contre 46 364 $, selon le collège. Avec la chambre, les repas et les frais, le prix total de la participation est maintenant tombé à environ 36 000 $, contre 63 500 $, selon le collège.

“Nous rapprochons beaucoup plus les frais de scolarité publiés de la réalité”, a déclaré Dan Parish, responsable de l’avancement universitaire à Colby-Sawyer.

Kim Schusler, formatrice senior en vente pour une société de dossiers de santé électroniques, vit près de Colby-Sawyer, à Bradford, NH, avec son mari, chauffeur de bus, et leurs deux fils.

Mais l’école n’était “même pas une tache sur notre radar parce que c’était tellement cher”, a-t-elle déclaré. « Ce n’était pas une école de médecine. Ils se cherchaient eux-mêmes hors du marché, c’est certain.

Le fils aîné de Mme Schusler, Cohl, est maintenant junior à Colby-Sawyer. Il a postulé après que son conseiller d’orientation à l’école secondaire régionale de Kearsarge lui ait dit qu’avec ses bonnes notes, il pourrait se qualifier pour un certain nombre de bourses, dont une pour être un résident local, ce qui réduirait considérablement ses coûts. La bourse pour les résidents locaux était une sorte de test pour la réinitialisation des frais de scolarité.