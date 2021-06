Un signe mystérieux affirme que trois enlèvements extraterrestres ont eu lieu à Dudley en une semaine et que « le conseil ne fait rien »

Un panneau MYSTÈRE affirme que trois enlèvements extraterrestres ont eu lieu à Dudley en une semaine – mais le « conseil ne fait rien ».

On ne sait pas si les dernières observations présumées ont quelque chose à voir avec l’étrange OVNI « Dudley Dorito ».

Le signe étrange est soudainement apparu au milieu des arbres dans les bois, Sedgley dans les West Midlands.

Il se lit comme suit : « 3 enlèvements extraterrestres ici en une semaine !! Quand le conseil va-t-il faire quelque chose ?

Le Daily Star écrit que les croyants aux OVNIS estiment que le comté est au cœur de l’activité extraterrestre au Royaume-Uni.

La police des West Midlands a reçu 12 rapports d’observations d’OVNI entre 2013 et 2016.

Et selon une réponse de Freedom of Information, la force a enquêté sur 20 999 ou 101 appels qu’elle a reçus concernant des observations présumées d’OVNI ou d’extraterrestres de 2015 à 2017.

Le Star cite une femme écrivant sur un site Web de repérage d’ovnis qu’elle aurait vu une boule orange vacillante dans le ciel.

Lisa a ajouté: « Ma pensée immédiate était que cela ressemblait à un avion en feu, mais ce n’était clairement pas le cas.

« Il s’est déplacé beaucoup trop vite pour être un avion – nous vivons près de la trajectoire de vol, nous sommes donc habitués à voir des avions.

« Je l’ai regardé pendant probablement seulement quelques secondes et j’ai vu qu’il voyageait dans le ciel, pas vers le bas, réduit en taille puis disparaissait. »

Un homme a écrit sur le même site à propos d’une « lumière blanche » qui, selon lui, « volait dans le ciel à une vitesse que je n’avais jamais vue auparavant dans aucune technologie artificielle.

« Je n’ai pas entendu de boum comme prévu avec une telle vitesse, juste un léger bourdonnement.

« Ce n’était pas un météore – c’était aussi très bas et la lumière était très brillante. Je l’ai vu pendant trois secondes avant qu’il n’ait traversé tout le ciel et hors de vue. »

Un officier du conseil a déclaré au Daily Star Sunday : « Il se passe définitivement quelque chose avec l’activité ovni dans les West Midlands – mais personne n’a jamais voulu le confirmer.

« Mais en ce qui concerne les enlèvements extraterrestres à Sedgley, je n’en suis pas si sûr. »

La conseillère Karen Shakespeare, membre du cabinet pour le domaine public, a déclaré: « Nous avons été mis au courant du panneau qui sera supprimé. »

Les commentaires publiés sur l’article en ligne montrent que les gens sont déconcertés par la revendication du signe.

L’un d’eux a écrit: « Terrible. Toute cette taxe d’habitation a été payée et ils ne font rien. Plus de lignes jaunes, de parcmètres et de panneaux « pas de vol à basse altitude » sont nécessaires. »

Un autre a posté: « Quelqu’un dit à ces crétins que les extraterrestres ne sont pas réels. Arrêtez également de diffuser leurs fantasmes déformés. »

En 2012, le Sun a révélé des allégations concernant un mystérieux OVNI « Dudley Dorito », qui aurait été repéré à plusieurs reprises dans la région.

L’objet, qui ressemble à une puce de tortilla extraterrestre, a été capturé par un caméraman amateur qui a posté les images sur YouTube.

On pouvait l’entendre dire « Je ne sais pas ce que c’est » alors que l’avion triangulaire planait silencieusement à travers le cadre au-dessus d’une forêt dans le nord de l’Angleterre.

L’OVNI a été surnommé le Dudley Dorito après sa première observation sur le

Midlands en 2007, mais il n’était pas clair si la séquence YouTube était réelle ou un canular.

Des témoins oculaires ont d’abord vu le triangle noir planer au-dessus de Halesowen et ils ont rapporté la rencontre rapprochée à UFORM, un groupe local d’observateurs d’OVNIS.

Puis en 2010, David Allan de Sutton Coldfield a rapporté avoir vu un triangle

objet quatre ou cinq fois plus gros qu’un avion dans le ciel sur Bonfire

Nuit.

Quelques semaines plus tard, Minuesh Mistry, inspecteur qualité de 21 ans, a vu le Dudley Dorito planer au-dessus de sa maison à Tipton dans les West Midlands.

Mais le phénomène des ovnis « triangle noir » a été rejeté comme similaire à l’effet de la foudre en boule sur l’atmosphère.

Le projet Condign était le nom d’une étude entreprise par l’état-major du renseignement de la défense entre 1997 et 2000.

Le département MOD a affirmé que les objets aéroportés étaient un « phénomène de plasma atmosphérique supranormal ».