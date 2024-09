Un signe de l’univers pour la reine du concours de beauté écossais

Pour la première fois dans l’histoire du concours, les femmes de plus de 28 ans ont été autorisées à participer, ouvrant ainsi la porte à la jeune femme de 31 ans originaire de Dunblane pour tenter une dernière fois sa chance.

Mais seulement trois ans plus tard, elle a été nommée Miss Univers Grande-Bretagne et se prépare à se rendre au Mexique pour représenter la Grande-Bretagne au concours Miss Univers de cette année.

Les femmes mariées, les femmes transgenres et les mères célibataires sont désormais autorisées à concourir, mais les candidates doivent toujours avoir plus de 18 ans pour s’inscrire.

La suppression de la limite d’âge supérieure intervient alors que la compétition est devenue plus diversifiée ces dernières années.

En plus de devenir la première Écossaise à participer à la compétition, si Christina remporte la couronne en novembre, elle deviendra la Miss Univers la plus âgée de tous les temps.

« C’était un coup dur, c’était la dernière fois que je pouvais participer. Le rêve de Miss Univers n’allait jamais se réaliser et cela m’a pris du temps à digérer », a-t-elle déclaré.

Elle a participé au concours, ce qu’elle croyait être la dernière fois, et a terminé première dauphine.

« Quand j’ai atteint la limite d’âge initiale de 28 ans, j’avais été finaliste à Miss Univers Grande-Bretagne et à Miss Écosse, alors je me suis dit que c’était fini. Si c’est pour moi, tant mieux, si ce n’est pas le cas, je peux continuer ma vie. »

Diplômée de l’Université de Glasgow, elle a passé les trois dernières années à travailler comme responsable des ventes immobilières et à créer une plateforme en ligne partageant des conseils pour les jeunes femmes afin d’améliorer leur estime de soi.

« J’avais une petite pause dans mon travail et j’avais l’impression qu’il me manquait quelque chose.

« Je pensais avoir besoin d’un nouveau défi et le lendemain, ils ont levé la limite d’âge pour Miss Univers. Je me suis dit : « Oh mon Dieu, pas encore ».

« J’avais l’impression que les cieux avaient décidé que ce n’était pas pour moi, mais ensuite c’est arrivé et c’était comme un signe de l’univers, littéralement. »