Un siège vide au Bombers-Riders Banjo Bowl réservé à Ted Wyman des Sun

Il manque quelqu’un, en fait.

Longue durée Le Soleil de Winnipeg Le journaliste sportif et rédacteur en chef Ted Wyman est en congé depuis mai, luttant contre le cancer.

Ted espérait pouvoir assister au Banjo Bowl à guichets fermés de samedi, pour occuper un siège dans la loge de presse qui est resté ouvert toute la saison, mais il n’a pas pu y assister.

Les Bombers ont donc décidé d’aller le voir – virtuellement.

L’équipe a installé une caméra et un microphone à la fin du dernier entraînement de vendredi et les joueurs ont eu la possibilité d’envoyer un message vidéo à Ted.

Plus d’une douzaine de messages de soutien ont été recueillis. En voici un échantillon.

Pat Neufeld, joueur de ligne offensive : « Continue à te battre, mon frère. Nous te soutenons. Nos cœurs et nos âmes sont avec toi. On se retrouve bientôt sur le terrain. »

Le running back Johnny Augustine : « Ted, mec, j’aurais aimé que tu sois là. Durant toutes ces années ici, honnêtement, tu as été formidable, tu as été incroyable. Je ne vois ça que comme un obstacle. Continue à te battre et sache que nous pensons à toi et que nous t’aimons, mon frère. »