Un siècle plus tard, la montée fasciste de Mussolini en Italie jette une longue ombre

Au cours du week-end dernier, peut-être jusqu'à 4 000 sympathisants fascistes italiens vêtus de noir se sont rassemblés dans le lieu de naissance de leur héros. Ils ont crié des slogans et levé les bras dans un salut fasciste raide par la crypte de l'ancien dictateur italien Benito Mussolini dans la ville de Predappio, dans la région nord de l'Émilie-Romagne. Cent ans auparavant, au milieu de l'effondrement d'un établissement libéral faible, Mussolini est entré à Rome avec des milliers de fascistes en chemise noire qui avaient marché sur la capitale. Il a rapidement émergé à la tête d'un nouveau gouvernement qui, dans les années qui ont suivi, a transformé l'Italie en un État totalitaire fasciste. Il est tombé dans le charnier de la Seconde Guerre mondiale et Mussolini a été exécuté sans cérémonie par un partisan de gauche en 1945.

Contrairement à l’Allemagne, où les monuments nazis ont été démolis et où règne une culture de la honte face aux horreurs de l’Holocauste, l’Italie a une vision plus mitigée de son passé fasciste. Un nombre considérable de personnes se livrent même à la nostalgie. “Après 100 ans, nous sommes toujours là pour rendre hommage à l’homme que cet État voulait et que nous ne cesserons jamais d’admirer”, a déclaré Orsola Mussolini, l’arrière-petite-fille du dictateur, à une foule enthousiaste à Predappio.

Comme le dit le truisme, l’histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. Si tel est le cas, notre moment politique abonde en dogger grossier. En Italie, les héritiers « post-fascistes » du mouvement politique de Mussolini sont désormais au pouvoir pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Au Brésil, les partisans du président sortant déchu Jair Bolsonaro s’engager ouvertement dans un spectacle fasciste et appeler pour un coup d’état militaire.

Aux États-Unis, l’apparente normalisation des théories du complot antidémocratiques ainsi que les menaces de violence politique ont poussé le président Biden lui-même à mettre en garde contre le «semi-fascisme» qui s’empare d’une partie de la société américaine. Des dizaines d’éminents candidats républicains aux élections de mi-mandat de la semaine prochaine ont, de notoriété publique, nié la légitimité de l’élection présidentielle de 2020. En cas de victoire, certains pourraient être en mesure de rejeter potentiellement le résultat du vote de 2024. Les sondages montrent que les supplications de Biden et celles de ses alliés n’empêcheront probablement pas les républicains de prendre le contrôle du Congrès.

L’intégration de l’extrême droite occidentale est achevée

Des milliers de partisans de Bolsonaro lèvent le bras droit sous la forme du salut nazi/fasciste à São Miguel do Oeste à Santa Catarina, au Brésil, hier, tout en chantant l’hymne brésilien.

🌎

Nous avons dit “Plus jamais ça” mais

il se propage à nouveau à travers le monde.pic.twitter.com/vwN5Fl5Hnf — Uki Goñi (@ukigoni) 3 novembre 2022

Qu’est-ce que tout cela a à voir avec la tristement célèbre Marche sur Rome de Mussolini ? Il est arrivé au pouvoir dans un contexte très différent à une époque où l’idéologie qu’il propageait semblait nouvelle et changeante, et encore non marquée par la tyrannie et le génocide d’époque à venir. Personne qui invoque la menace du « fascisme » ne croit maintenant sérieusement que les horreurs de cette époque sont sur le point de se répéter. La Première ministre Giorgia Meloni, pour sa part, a été contrainte à plusieurs reprises de désavouer l’héritage de Mussolni.

“Je n’ai jamais ressenti de sympathie ou de proximité pour les régimes non démocratiques, fascisme inclus, car j’ai toujours considéré les lois raciales de 1938 comme le point le plus bas de l’histoire italienne, une honte qui marquera à jamais notre peuple”, a-t-elle déclaré à la chambre basse du Parlement. semaine, se référant à la persécution par Mussolini de la population juive d’Italie.

Pourtant, la nostalgie évidente d’héritages comme celui de Mussolini est aussi un symptôme de notre esprit du temps en colère et du récent succès des politiciens et des partis qui en profitent. « Les attitudes italiennes envers le fascisme sont souvent ambivalentes : la mémoire collective du régime de Mussolini reflète ce que beaucoup de gens aimeraient croire plutôt que la dure réalité », a écrit l’historien Paul Corner, auteur de « Mussolini in Myth and Memory ». “C’est une distorsion qui semble aller de pair avec la dérive actuelle vers la droite dans la politique européenne et américaine.”

Corner a ajouté que “les problèmes croissants de la démocratie représentative, l’instabilité économique accompagnée de coupes constantes dans les services sociaux, l’immigration – ce sont tous des facteurs qui servent à alimenter la ‘mémoire’ d’un dictateur qui, comme le disait le slogan, ‘avait toujours raison’. ‘”

Interview de Giorgia Meloni avec le Washington Post

Bien sûr, le passé résonne toujours dans le présent. Pour certains universitaires et analystes, l’histoire entourant la montée du fascisme offre une perspective instructive sur la rhétorique et les tensions du moment actuel. Ils voient, par exemple, comment la politique dominante dans de nombreuses démocraties occidentales a progressivement normalisé les opinions d’extrême droite autrefois marginales.

Dans son livre, « Démocratie et dictature en Europe : de l’Ancien Régime à nos jours », la politologue Sheri Berman a noté comment l’arrivée au pouvoir de Mussolini s’est déroulée avec la coopération d’un établissement libéral irresponsable qui a tacitement permis son ascension et craignait sans doute la menace spectrale du bolchevisme bien plus. « Plutôt qu’un coup d’État, pour Mussolini, la marche sur Rome était une belle promenade en train ; il est arrivé au pouvoir grâce à la connivence des élites, plutôt qu’en remportant une élection ou en tirant un coup de feu », a-t-elle écrit.

Considérez également le parallèle entre l’échec du putsch de la brasserie d’Adolf Hitler en 1923 – inspiré, en partie, par la marche de Mussolini sur Rome l’année précédente – et l’échec de l’insurrection du 6 janvier. Ce qui peut lier les deux est le manque de responsabilité auquel les auteurs ont été confrontés et le soutien plus large que l’attention des médias a généré pour leur cause.

“Chaque exemple canonique du succès des fascistes européens au XXe siècle impliquait l’arrivée au pouvoir de partis politiques par le biais du processus électoral normal, après avoir diffusé leurs sentiments antidémocratiques et parfois même leurs intentions expresses”, a écrit le philosophe de Yale Jason Stanley.

Le commentateur John Ganz a invoqué l’exemple du 6 janvier dans un essai sur l’héritage de la Marche de Rome, soulignant à quel point les groupes armés paramilitaires soutenant l’ancien président Donald Trump sont désormais un élément incontournable de la dynamique politique aux États-Unis. “Ces paramilitaires sont-ils aussi importants dans la politique américaine que les chemises brunes ou les chemises noires l’étaient dans l’Europe de l’entre-deux-guerres ?” Ganz a écrit. “Non, mais… nous parlons d’une version atténuée et plus faible d’un phénomène similaire.”

Il y a un risque à exagérer les connexions. “Les conditions du 21e siècle en Europe et aux États-Unis sont radicalement différentes de celles qui prévalaient en Italie en 1922, tout comme les mouvements qui émergent en réponse à ces conditions”, a écrit cette semaine l’historien populaire Adam Tooze.