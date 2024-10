Un siècle après que les Amérindiens ont obtenu le droit de vote, ils pourraient placer Trump ou Harris au sommet

RESSORTS ROUGES, Caroline du Nord — Les communautés amérindiennes ont constitué des blocs électoraux décisifs dans des États clés en 2020, et alors que la course à 2024 reste obstinément serrée, les deux campagnes ont tenté de mobiliser les électeurs autochtones dans les dernières semaines de l’élection présidentielle.

Mais en ce qui concerne les messages, les deux campagnes ne pourraient pas être plus différentes, ont déclaré de nombreux électeurs autochtones. Cela fait 100 ans que les Amérindiens ont obtenu le droit de vote, avec l’adoption de la loi Snyder en 1924, et quelle que soit la campagne qui parviendra à exploiter leur pouvoir lors de cette élection, elle pourrait faire basculer certains des comtés les plus disputés du pays.

Dans des États charnières comme l’Arizona, la Caroline du Nord, le Michigan et le Nevada, les candidats – en particulier la vice-présidente Kamala Harris – ont ciblé les Amérindiens avec des publicités radiophoniques et des événements sur les terres tribales mettant en vedette des orateurs comme Bill Clinton et Donald Trump Jr.

Les électeurs amérindiens ont tendance à favoriser les démocrates, mais ils sont plus susceptibles de voter républicain que les Latinos ou les Afro-Américains, a déclaré Gabriel R. Sanchez, chercheur principal à la Brookings Institution. Il a déclaré qu’ils constituent l’un des groupes démographiques les moins partisans et les plus jeunes du pays, souvent motivés par des questions qui ont un impact direct sur leurs communautés, comme les droits fonciers et la protection de l’environnement.

En 2020, l’administration Biden a fait campagne dans plusieurs nations tribales d’États critiques comme le Wisconsin et l’Arizona, et les circonscriptions situées sur les terres tribales ont aidé de peu. faire basculer les élections pour les démocrates. « L’Arizona était en quelque sorte un exemple classique de ce à quoi cela pourrait ressembler si vous faisiez ces premiers investissements », a déclaré Sanchez.

Dans le cadre d’un Campagne publicitaire de 370 millions de dollars publié ce mois-ci, y compris sur plusieurs réserves, Harris a déclaré que les États-Unis devraient honorer les droits issus des traités et défendre la souveraineté tribale. Crystal Echo Hawk, PDG d’Illuminative, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour accroître la visibilité des Amérindiens, a déclaré que ces engagements, ainsi que l’économie et la protection de l’environnement, sont les principaux problèmes identifiés par les électeurs autochtones dans les enquêtes d’Illuminative.

Echo Hawk a déclaré que ces investissements pourraient être à nouveau rentables pour les démocrates. « Je n’ai pas vu le même type de messages ciblés et de sensibilisation de la part de la campagne Trump », a-t-elle déclaré. Harris devrait également hériter d’une partie de la bonne volonté laissée par les administrations de Barack Obama et Joe Bidendit-elle.

Obama a intensifié ses consultations avec les tribus sur des questions telles que la protection des terres et la justice pénale, et Biden a nommé plus de 80 Amérindiens à des postes de haute direction.

« Dès que l’annonce de l’entrée de Harris dans la course est arrivée, vous avez vu les gens s’organiser du jour au lendemain », a déclaré Echo Hawk. Et Trump, dit-elle, devra faire face à ses réduction du monument national Bears Ears de 85% et sa relance du Pipeline Keystone XLtous deux impopulaires auprès des peuples autochtones. « Je pense que beaucoup de ces gens s’en souviennent », a-t-elle déclaré.

Vendredi, Biden s’est officiellement excusé pour le soutien du pays aux internats amérindiens et à son héritage d’abus et de destruction culturelle. Bien que considéré comme attendu depuis longtemps, ce projet a été salué par les chefs tribaux. Samedi, le candidat à la vice-présidence et gouverneur du Minnesota, Tim Walz, fera campagne dans la nation Navajo.

La campagne Trump n’a pas publié de publicité ciblant les Amérindiens, mais le sénateur américain Markwayne Mullin, républicain de l’Oklahoma et citoyen de la nation Cherokee, s’est montré perplexe en faveur de l’ancien président dans les communautés autochtones de Caroline du Nord, un État charnière qui a été décidé. de moins d’un point en 2020.

Lors d’une soirée fraîche plus tôt ce mois-ci, Mullin était assis aux côtés de Donald Trump Jr. et de l’ancien représentant d’Hawaï. Tulsi Gabbardune ancienne démocrate qui a récemment annoncé son adhésion au Parti républicain, sur une petite scène devant plusieurs bottes de foin pour répondre aux questions d’un public de quelques centaines de personnes. Ils ont discuté de questions allant de l’économie à l’autodétermination tribale.

L’événement a eu lieu dans une petite ferme à Red Springs, en Caroline du Nord, qui fait partie des terres traditionnelles des ancêtres de Mullin et abrite actuellement la tribu Lumbee, une tribu reconnue par l’État et comptant environ 55 000 membres.

La reconnaissance fédérale des Lumbee s’est heurtée à l’opposition de plusieurs nations tribales, notamment la bande orientale voisine des Indiens Cherokee et la propre tribu de Mullin, la nation Cherokee en Oklahoma. La pression du Lumbee pour une reconnaissance fédérale est devenue un point central des deux campagnes et une question rare sur laquelle les deux partis sont d’accord. Le mois dernier, Trump a annoncé qu’il signerait une loi accordant une reconnaissance fédérale au Lumbee. Harris a appelé le président de la tribu Lumbee la semaine dernière pour discuter de la législation.

« C’est une injustice qui doit être réparée en ce qui concerne les Lumbees », a déclaré Mullin à la foule. «C’est absolument absurde. Il faut le faire. J’étais si fier d’entendre le président Trump dire qu’il le signerait.

Mais Mullin a rapidement abordé l’un des nombreux domaines dans lesquels les deux candidats diffèrent : la politique énergétique. Soulignant le fait qu’il pensait qu’un deuxième mandat de Trump signifierait une meilleure économie et une baisse des coûts énergétiques, Mullin a exposé la politique de Trump dans un terme reconnaissable qui a été repris par le public, « Forez, bébé, forez ».

Les administrations Biden et Trump ont toutes deux poussé à produire plus de pétrole et de gaz que jamais, y compris des projets d’énergie extractive auxquels les peuples autochtones se sont opposés. Cependant, les dirigeants autochtones ont exprimé leur inquiétude quant au risque que Trump érode davantage les protections des terres tribales.

Mullin a suggéré que si les nations tribales sont véritablement souveraines, elles devraient être en mesure de procéder à l’extraction d’énergie sans le fardeau de l’intervention fédérale. Il a déclaré que, tout comme la lutte des Lumbee pour la reconnaissance fédérale, le droit des tribus à gouverner leurs propres terres est victime de la bureaucratie fédérale.

« Pourquoi les terres tribales sont-elles traitées comme des terres publiques ? » » a demandé Mullin, se demandant pourquoi le gouvernement fédéral devrait exercer une surveillance sur les nations tribales qui extraient des ressources naturelles sur leurs propres terres. « Des ressources naturelles sont extraites du sol juste de l’autre côté de la clôture des réserves. Vous avez des propriétaires fonciers privés extrêmement riches et des gens qui meurent littéralement de faim dans les réserves », a-t-il déclaré, comparant certains d’entre eux aux pays du tiers monde.

Il a promis que Trump aurait une profonde compréhension de la souveraineté tribale.

Ce message a trouvé un écho auprès de Robert Chavis Jr., professeur d’éducation physique et vétéran de l’armée, qui était présent au rassemblement et votera pour Trump. Chavis, membre de la tribu Lumbee, a déclaré que les nations tribales ne sont pas seulement des gouvernements, ce sont des entreprises, et les États-Unis ne sont pas différents. « J’ai l’impression que vous n’avez pas besoin d’un politicien là-dedans. Nous avons besoin d’un homme d’affaires pour diriger le pays comme il se doit.

Mais les autres électeurs de Lumbee ne sont pas aussi convaincus. Dans sa galerie d’art située à quelques kilomètres de là, à Pembroke, Janice Locklear a déclaré que Trump avait promis qu’il reconnaîtrait le Lumbee au niveau fédéral la dernière fois qu’il était au pouvoir, et qu’elle n’avait aucune raison de croire qu’il pourrait y parvenir cette fois-ci. Mais au-delà de sa communauté, elle a expliqué ce que Trump avait fait 6 janvier 2021représente une menace nationale pour la démocratie.

« Il pensait qu’il pouvait réellement être un dictateur, y aller et prendre le pouvoir. Même s’il avait perdu les élections ; il savait qu’il avait perdu les élections. Alors, que pensez-vous qu’il fera cette fois-ci, dit-elle.

Locklear a déclaré qu’en tant que femme de couleur, elle espère que Harris comprendra mieux les défis uniques auxquels sont confrontés les Amérindiens. « Je suis sûr qu’elle a dû faire face aux mêmes problèmes que nous », a déclaré Locklear. « Discrimination, je suis sûr qu’elle y a été confrontée. »