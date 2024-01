Un siècle après la mort de Lénine, le fondateur de l’URSS semble être une préoccupation secondaire dans la Russie moderne

Peu de temps après la mort du fondateur de l’Union soviétique, en 1924, un poète populaire a apaisé et ravi le pays en deuil avec ces mots : « Lénine a vécu, Lénine vit, Lénine vivra ».

Un siècle plus tard, l’image autrefois omniprésente de Vladimir Lénine est en grande partie secondaire dans la Russie moderne, malgré les célèbres lignes de l’écrivain révolutionnaire Vladimir Maïakovski.

Le mausolée de la Place Rouge, où repose son cadavre embaumé dans un sarcophage ouvert, n’est plus un pèlerinage quasi obligatoire mais un lieu de kitsch macabre, ouvert seulement 15 heures par semaine. Il attire beaucoup moins de visiteurs que le zoo de Moscou.

Le visage de la barbiche avec son éclat intense qui semblait autrefois inévitable regarde toujours les statues, mais beaucoup d’entre elles ont été la cible de farceurs et de vandales. Celui de la gare de Finlande de Saint-Pétersbourg commémorant son retour d’exil a été touché par une bombe qui a laissé un énorme trou dans son postérieur. De nombreuses rues et localités qui portaient son nom ont été rebaptisées.

L’idéologie défendue par Lénine et répandue sur un vaste territoire est en quelque sorte un spectacle secondaire dans la Russie moderne. Le Parti communiste, bien que le plus grand groupe d’opposition au Parlement, ne détient que 16 % des sièges, dépassé par la base de pouvoir politique du président Vladimir Poutine, Russie unie.

Lénine « s’est avéré complètement superflu et inutile dans la Russie moderne », a déclaré à l’AP l’historien Konstantin Morozov de l’Académie des sciences de Russie.

Le chef du Parti communiste Gennady Ziouganov parle comme si Lénine était toujours aux commandes : « 100 ans après le jour où son grand et bon cœur s’est arrêté, le deuxième siècle de l’immortalité de Lénine commence », a-t-il déclaré.

Poutine lui-même semble enclin à garder Lénine à distance, lui lançant même quelques fléchettes.

Dans un discours prononcé trois jours avant l’invasion de l’Ukraine en 2022, Poutine a rejeté son statut souverain comme un vestige illégitime de l’époque de Lénine, alors qu’elle était une république distincte au sein de l’Union soviétique.

«La politique bolchevique a donné naissance à l’Ukraine soviétique, que l’on peut encore aujourd’hui appeler à juste titre ‘l’Ukraine de Vladimir Ilitch Lénine’. Il est l’auteur et l’architecte », a déclaré Poutine.

Dans un discours prononcé un an plus tôt, Poutine avait déclaré qu’accorder à l’Ukraine et à d’autres républiques le droit nominal de faire sécession avait posé « la bombe à retardement la plus dangereuse ».

Quelles que soient les objections à cette politique, Poutine est également clairement conscient de l’emprise émotionnelle que Lénine exerce sur de nombreux Russes, et il ne soutient pas les initiatives qui surgissent périodiquement pour retirer le corps du mausolée.

“Je crois qu’il faut laisser les choses telles quelles, au moins aussi longtemps qu’il y aura des gens, et il y aura pas mal de gens, qui lieront leur vie, leur destin ainsi que certaines réalisations… de l’ère soviétique à cela. », a-t-il déclaré en 2019.

De tels liens peuvent persister pendant des décennies. Une enquête d’opinion réalisée en 2022 par l’agence de sondage publique VTsIOM a révélé que 29 % des Russes pensaient que l’influence de Lénine s’estomperait tellement que dans 50 ans, seuls les historiens se souviendraient de lui. Mais cette réponse n’était que de 10 points de pourcentage inférieure à celle donnée à la même question dix ans plus tôt, ce qui suggère que Lénine reste important.

L’emprise de Lénine sur le cœur de la Russie est encore suffisamment forte pour qu’il y a trois ans, l’Union des architectes russes ait succombé à un tollé général et annulé un concours sollicitant des suggestions sur la manière dont le mausolée de la Place Rouge pourrait être réutilisé. Ce concours n’exigeait même pas spécifiquement l’enlèvement du corps de Lénine.

Lénine est décédé le 21 janvier 1924, à l’âge de 53 ans, gravement affaibli par trois attaques cérébrales. Sa veuve, Nadejda Kroupskaïa, souhaitait qu’il soit enterré dans une tombe conventionnelle.

Les proches collaborateurs de Lénine craignaient sa mort depuis des mois. L’artiste Youri Annenkov, convoqué pour réaliser son portrait dans la datcha où il était en convalescence, a déclaré qu’il avait « le sourire impuissant, tordu et infantile d’un homme tombé en enfance ».

Au milieu de ces inquiétudes, Joseph Staline a fait part lors d’une réunion du Politburo d’une proposition de « certains camarades » visant à préserver le corps de Lénine pendant des siècles, selon un article de l’agence de presse russe Tass. Cette idée a offensé Léon Trotsky, le plus proche lieutenant de Lénine, qui l’a comparée aux saintes reliques exposées par l’Église orthodoxe russe – un fervent opposant aux bolcheviks – qui n’avaient « rien de commun avec la science du marxisme ».

Mais Staline, autrefois étudiant en théologie, a compris la valeur de l’analogue profane d’un saint.

La météo a peut-être fait pencher la balance. Les températures auraient atteint moins 30 °C lorsque le corps de Lénine a été exposé lors d’une veillée funèbre à Moscou, bloquant la décomposition et incitant les autorités à construire à la hâte un petit mausolée en bois sur la Place Rouge et à déployer de nouveaux efforts pour préserver le corps.

Une version ultérieure, une version plus moderniste d’anciennes pyramides à gradins recouvertes de pierre rouge foncé et sombre, a ouvert ses portes en 1930. À cette époque, Trotsky avait été contraint à l’exil et Staline avait le contrôle total, soutenu par une détermination à se présenter comme absolument loyal. aux idéaux de Lénine.

En fin de compte, le culte de « Lénine après Lénine » a peut-être joué contre l’Union soviétique plutôt que de la renforcer en imposant un état d’esprit rigide, de l’avis de certains historiens.

“À bien des égards, la tragédie de l’URSS réside dans le fait que toutes les générations suivantes de dirigeants ont tenté de s’appuyer sur certains ‘testaments de Lénine'”, a écrit Vladimir Rudakov, rédacteur en chef de la revue Istorik, dans le numéro de ce mois-ci.

Le poème de Maïakovski qui proclamait l’immortalité de Lénine était « un mot d’adieu, ou un sortilège, ou une malédiction », a déclaré Rudakov.

Environ 450 000 personnes défilent chaque année devant le cadavre de Lénine, selon Tass, soit environ un tiers du nombre de visiteurs du zoo de Moscou et un contraste saisissant avec l’époque soviétique, où des files d’attente apparemment interminables se déroulaient sur la Place Rouge.

Les gardes d’honneur dont les rotations au pas de l’oie fascinaient les visiteurs ont été retirées de l’extérieur du mausolée il y a trente ans. Lors du défilé militaire annuel sur la Place Rouge, la structure est masquée par une tribune où les dignitaires regardent les festivités.

Lénine est toujours là – mais plus difficile à voir.

