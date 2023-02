“Un si mauvais montage pour Aishwarya”

Abhishek Bachchan a récemment célébré son 47e anniversaire le 5 février avec sa femme Aishwarya Rai Bachchan et sa fille Aaradhya Bachchan aux Maldives. L’acteur a déposé deux séries de photos de carrousel sur son Instagram partageant les belles vues de la nation insulaire et quelques photos à l’intérieur du luxueux complexe The St. Regis Maldives Vommuli.

Partageant le ciel envoûtant des Maldives, Abhishek a écrit : “Célébrons un autre voyage autour du soleil !!! Le week-end était parfait. Je voudrais remercier les @stregismaldives de l’avoir rendu si mémorable pour moi. Nous avons passé un moment merveilleux. De belles vues, de belles personnes. Ma gratitude.

“Quelques plus belles vues… Surtout la dernière. Merci @stregismaldives d’avoir rendu mon anniversaire si spécial”, a-t-il légendé la deuxième série de photos qui comprenait les décorations spéciales, à base de feuilles et de fleurs, réalisées par le complexe pour accueillir le La famille Bachchan et le lit de l’acteur ornés d’un message d’anniversaire spécial. La dernière photo comprenait la photo d’Aishwarya portant une tenue noire avec du rouge à lèvres rouge.

Cependant, les internautes ont affirmé que la photo de l’actrice avait été modifiée et ont critiqué le couple dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit, “Une telle mauvaise édition pour Aishwarya”, tandis qu’un autre a écrit, “Le dernier doit être supprimé tbh”. “Vous allez payer pour ce que vous avez fait à sa photo !”, a lu un autre commentaire.

Certains utilisateurs d’Instagram ont même insisté sur le fait que c’est Aishwarya elle-même qui a édité sa propre photo. Un utilisateur a écrit : « Aishwarya devrait embrasser le vieillissement. Cette photo d’elle est tellement retouchée. En tant que fan, ça me fait mal de la voir devenir comme ça. ceci parce qu’elle a édité sa photo”.









Pendant ce temps, sur le plan du travail, Abhishek sera ensuite vu dans une apparition spéciale dans le prochain thriller d’action d’Ajay Devgn, Bholaa, en mars et Aishwarya a l’épopée historique multi-stars de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan-2, prévue pour une sortie en avril.

