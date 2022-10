Un shérif de Géorgie suspendu reconnu coupable d’atteintes aux droits civils

ATLANTA (AP) – Un jury fédéral a rendu mercredi un verdict de culpabilité pour six des sept chefs d’accusation contre un shérif géorgien suspendu accusé d’avoir violé les droits constitutionnels des personnes sous sa garde en les attachant inutilement à des chaises de contention.

Les procureurs ont déclaré que Victor Hill, qui a été suspendu en tant que shérif du comté de Clayton après son inculpation l’année dernière, avait attaché des détenus à des chaises de contention pendant des heures, même s’ils ne représentaient aucune menace et se conformaient aux instructions des députés. L’utilisation des chaises n’était pas nécessaire, a été utilisée à tort comme punition et a causé des douleurs et des blessures corporelles en violation des droits civils de sept hommes, ont fait valoir les procureurs.

Les avocats de la défense ont affirmé que Hill utilisait légalement la chaise de contention pour maintenir l’ordre dans la prison et n’avait pas outrepassé son autorité légale.

Le jury a commencé à délibérer vendredi après-midi, après environ une semaine de témoignages de plus de trois douzaines de témoins, ont rapporté les médias. Leur verdict – coupable d’avoir violé les droits civiques de six des sept détenus – est tombé mercredi après-midi, ont rapporté les médias.

The Associated Press