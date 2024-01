Un seul régime pourrait réduire votre risque de contracter le Covid-19, selon une étude

L’alimentation peut-elle avoir un impact sur votre susceptibilité à contracter le Covid-19 ? C’est ce que suggère une étude, après avoir constaté qu’un régime à base de plantes ou végétarien pourrait réduire les risques d’infection jusqu’à 39 pour cent.

L’étude observationnelle, publiée dans la revue BMJ Nutrition Prévention & Santéa interrogé 702 participants qui ont fourni des informations sur les caractéristiques sociodémographiques, les informations alimentaires et les résultats de Covid-19 entre mars et juillet 2022. Les participants ont été répartis en deux groupes alimentaires, 424 s’identifiant comme omnivores et 278 suivant un régime principalement à base de plantes.

Ce dernier groupe a été divisé en sous-groupes végétariens ou végétaliens et flexitariens ou semi-végétariens, comme chez ceux qui consommaient de la viande moins de trois fois par semaine.

Les groupes respectifs ont ensuite été analysés en fonction de l’incidence de l’infection, de sa gravité et de sa durée. Au total, 330 personnes (47 %) ont déclaré avoir été testées positives pour une infection au Covid-19, 224 personnes (32 %) présentant des symptômes légers et 106 autres personnes (15 %) présentant des symptômes modérés à sévères.

Non seulement les omnivores ont signalé un taux d’infection significativement plus élevé, soit 52 pour cent contre 40 pour cent, mais ils étaient également plus susceptibles d’avoir eu une infection modérée à grave. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si le groupe omnivore était également associé à des taux plus élevés de problèmes de santé, était plus susceptible d’être en surpoids ou obèse et avait des taux d’activité physique plus faibles.

Dans l’ensemble, les groupes végétariens et végétariens avaient 39 % de risques en moins de contracter le Covid-19, ce qui a amené les chercheurs à suggérer qu’un régime riche en légumes, légumineuses et noix, mais pauvre en produits laitiers et en viande, pourrait aider à prévenir l’infection.

Cependant, les régimes alimentaires principalement à base de plantes fournissent également davantage de nutriments qui renforcent le système immunitaire et qui peuvent aider à lutter contre les infections virales.

“À la lumière de ces résultats et de ceux d’autres études, et en raison de l’importance d’identifier les facteurs pouvant influencer l’incidence du Covid-19, nous recommandons la pratique d’un régime alimentaire à base de plantes ou d’un régime végétarien”, a conclu le Dr. Júlio César Acosta-Navarro, médecin assistant à l’hôpital das Clinicas de Sao Paulo, au Brésil, qui a dirigé l’équipe de recherche.

Et quand on considère le fait qu’il y a une nouvelle variante du Covid-19 et les cas actuellement en augmentation, les résultats donnent certainement matière à réflexion.