Les NFT envahissent le monde – et les œuvres d’art NFT ouvrent la voie. Mais combien paieriez-vous pour une partie de cette œuvre d’art – qui dans ce cas, est littéralement un pixel? Un seul pixel rouge est vendu par l’artiste «Unhomed» dans le cadre de trois œuvres d’art numériques sur le marché NFT OpenSea, pour plus de 800 000 $ chacune (environ Rs 6,5 crores.) Ces trois œuvres d’art numériques impliquent 1x1px en trois couleurs; vert, bleu et rouge, nommés respectivement Digital Primary G, B et R. Bien qu’aucun des trois n’offre encore d’offres, les vues des trois annonces ont explosé après que YouTuber Marques Brownlee a partagé une photo de la liste sur Twitter.

«Un seul pixel rouge vendu comme un NFT pour 900 000 $. Hm. Droit. J’ai compris », a-t-il sous-titré le tweet.

Même si les pixels unicolores font l’objet d’enchères lourdes, cela ne serait pas inhabituel, non seulement dans l’espace NFT, mais aussi dans les illustrations physiques. Certaines personnes ont souligné que «Le Buffle» d’Yves Klein, qui est une touche de bleu, a été vendu 12,4 millions de dollars chez Christie’s New York en 2010.

L’intérêt du marché de l’art pour les NFT ne semble pas se calmer de sitôt. Alors que Christie’s a remporté un grand succès avec la vente record de «Tous les jours: les 5 000 premiers jours» de Beeple, Sotheby’s espère susciter le même intérêt en s’associant à l’artiste numérique Pak. Les détails de la collaboration sont toujours gardés secrets pour le moment.

« Arrive bientôt. » Ce sont les mots que Sotheby’s a utilisés pour annoncer sa prochaine collaboration NFT avec l’artiste numérique anonyme, Pak. Alors que les détails de l’événement sont toujours gardés secrets, la maison de vente aux enchères a présenté son nouveau partenaire en tant que «concepteur / développeur / assistant omniscient» et «figure de proue de la scène du design et des médias sociaux».

Toutes les qualités expliquent pourquoi Sotheby’s a choisi Pak pour sa prochaine vente. «Nous voulions nous associer à Pak parce que nous entrons dans un tout nouveau monde avec l’art numérique, et nous avons estimé qu’il était important de travailler avec un artiste actif dans la communauté depuis de nombreuses années», explique la maison de vente aux enchères dans un communiqué de presse. . «Bien que nous ne puissions pas encore révéler tous les détails de ce qui est à venir, nous voulons être fidèles à l’esprit démocratique de la crypto et travaillerons ensemble pour attirer le plus de personnes possible à participer à cette prochaine aventure, alors préparez-vous pour certains surprises. »

L’annonce de cette nouvelle collaboration «NFT-esque» intervient quelques semaines après que Christie’s ait fait la une des journaux à la suite de la vente record de «Everydays: the First 5,000 Days» de Beeple pour 69,3 millions de dollars dans ce qui fut un moment historique pour l’art numérique.

«Les artistes utilisent du matériel et des logiciels pour créer des œuvres d’art et les diffuser sur Internet depuis plus de 20 ans, mais il n’y a jamais eu de véritable moyen de les posséder et de les collectionner. Avec les NFT, cela a maintenant changé. Je crois que nous assistons au début du prochain chapitre de l’histoire de l’art, l’art numérique. C’est un travail qui a autant de savoir-faire, de message, de nuance et d’intention que tout ce qui est fait sur une toile physique et je suis au-delà de l’honneur et de l’humilité de représenter la communauté de l’art numérique en ce moment historique », a-t-il déclaré.

Christie’s a déclaré que c’était également la première fois qu’une grande maison de vente aux enchères proposait une œuvre d’art uniquement numérique avec un jeton non fongible comme garantie de son authenticité, ainsi que la première fois que la crypto-monnaie était utilisée pour payer une œuvre d’art aux enchères. La vente de l’œuvre a également placé Beeple parmi les trois artistes vivants les plus précieux.

Mais ce ne sont pas seulement des œuvres d’art – les mèmes sont aussi des NFT.

Tu te souviens du chat Nyan? Qui aurait pensé qu’un chat volant animé quittant une piste arc-en-ciel deviendrait la prochaine grande chose aux enchères? Chris Torres l’a fait. Le créateur du «Nyan Cat» a récemment proposé une version unique de son GIF viral sur Foundation, un site Web d’achat et de vente de produits numériques. Il a rapporté environ 454 000 $.

Nyan cat n’est pas le seul mème qui s’est vendu – Bad Luck Brian a également trouvé de la chance. L’image originale emblématique a été vendue pour 36134 $ (Rs 26 lakh environ) en tant que jeton non fongible (NFT) le 11 mars. Le meme « Bad Luck Brian » a été popularisé en 2012 montrant une photo de l’annuaire de Kyle Craven, alors blonde garçon vêtu d’un gilet de chandail à carreaux souriant avec des accolades.

La courbe ne fait que commencer – la première œuvre d’art NFT à être vendue aux enchères était de Christie’s. Le premier film nominé aux Oscars à sortir en tant que NFT était «Claude Lanzmann: Spectres de la Shoah» d’Adam Benzine. Le premier tweet de Jack Dorsey de Twitter a été vendu en tant que NFT. Le premier album de NFT était «Kings of Leon» «When You See Yourself».

Alors, qu’est-ce vraiment, vraiment un NFT? Les NFT ne sont pas des actifs physiques mais des propriétés numériques qui existent dans la blockchain. Un NFT symbolise essentiellement la propriété d’un certain élément physique. Puisqu’il est stocké dans la blockchain, il est transparent et ne peut donc pas être copié ou volé. James Murphy, PDG de Future Fallout, écrit que, tout comme un billet de concert symbolise la propriété de l’espace d’un siège dans l’arène de concert, et un Bitcoin représente la valeur sous-jacente de la monnaie numérique en monnaie physique, un NFT symbolise la propriété d’un élément qui a été numérisé.

Elon Musk a peut-être choisi de ne pas participer à la ruée vers l’or en cours de la NFT, après avoir initialement fait un NFT sur une chanson techno sur les NFT – puis s’en est retiré. Le reste du monde, cependant, semble être en train de gagner de l’argent. Après l’art et les maisons de ventes aux enchères, (et les milliardaires) les agences de presse et les galeries semblent également se joindre à la tendance. Quartz a converti un article en NFT, un actif numérique qui sert essentiellement de son propre certificat de propriété et d’authenticité. Ce ne sont cependant pas les premiers. Associated Press a vendu son œuvre d’art symbolique non fongible le 11 mars pour une somme considérable, seulement huit jours pour la mettre aux enchères. L’œuvre, intitulée «The Associated Press appelle l’élection présidentielle de 2020 sur la blockchain – Une vue de l’espace extra-atmosphérique», s’est vendue pour environ 100 ETH (+ 3,79%) (180 000 $), selon les données du marché NFT OpenSea.

Quel avenir pour NFTS? Le tout premier tweet du PDG de Twitter, Jack Dorsey, a été transformé en NFT et vendu aux enchères à la plus haute offre actuelle de 2,5 millions de dollars. La collection d’art de Grimes, la petite amie du musicien et PDG de Tesla, Elon Musk, intitulée « WarNymph », a été publiée le 28 février et vendue 5,8 millions de dollars (424 891 760 Rs) sous le nom de NFT. Injective Protocol, la société à l’origine de la vente aux enchères, a déclaré aux médias qu’elle était actuellement en pourparlers avec un autre artiste populaire qui s’est engagé à convertir son œuvre en un jeton numérisé. NFT représente une intersection intéressante entre l’art et la technologie. Selon l’artiste Trevor Jones, le marché de l’art numérique est sur le point de croître et pourrait facilement atteindre 67 milliards de dollars américains dans un proche avenir.