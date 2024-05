Un seul implant cérébral rétablit la communication bilingue chez un homme paralysé

Si les choses se passent comme espéré, les implants cérébraux rétabliront à terme la communication pour ceux qui sont devenus paralysés en raison d’une blessure ou d’une maladie. Mais nous sommes loin de cet avenir et les implants sont actuellement limités aux tests cliniques.

L’un de ces essais cliniques, mené à l’Université de Californie à San Francisco, a révélé par inadvertance quelque chose sur la manière dont le cerveau gère le langage, car l’un des patients inscrits à l’essai était bilingue et utilisait l’anglais et l’espagnol. En suivant l’activité dans la zone du cerveau où l’intention de parler se traduit par le contrôle du conduit vocal, les chercheurs ont découvert que les deux langues produisent des signaux cohérents dans cette zone. Entraîner le système à capter des expressions anglaises contribuerait donc à améliorer sa reconnaissance. Espagnol.

Faire du bruit

Comprendre le bilinguisme est évidemment utile pour comprendre comment le cerveau gère le langage en général. Le nouvel article décrivant le travail souligne également que la restauration des communications dans plusieurs langues devrait être un objectif pour restaurer les communications avec les gens. Les personnes bilingues changent souvent de langue en fonction de différentes situations sociales ou le font parfois au cours d’une phrase afin de s’exprimer plus clairement. Ils décrivent souvent les capacités bilingues comme un élément clé de leur personnalité.

Donc, si l’on veut vraiment rétablir la communication entre les gens, leur donner accès à toutes les langues qu’ils parlent devrait en faire partie.

Le nouveau travail est conçu pour rendre cela plus probable. Partie de un essai clinique appelé BRAVO (interface cerveau-ordinateur pour la restauration du bras et de la voix), il s’agissait de placer des implants relativement simples (128 électrodes) dans la région motrice du cerveau, la partie qui traduit les intentions d’effectuer des actions en signaux nécessaires pour déclencher les muscles pour les exécuter.

En termes de parole, cela signifie que les neurones sont nécessaires pour convertir le désir de dire un mot en activité musculaire nécessaire pour contrôler la bouche et la langue, expulser suffisamment de souffle et tendre les cordes vocales. C’est en aval de la partie du cerveau où les choix de mots sont effectués, et l’anglais et l’espagnol diffèrent probablement (ce qui se situe à son tour en aval de l’endroit où le sens est trié, là où les deux langues peuvent se chevaucher).

Hypothétiquement, si des portions de mots sont suffisamment similaires en termes de sonorité, le contrôle musculaire nécessaire pour produire ce son serait également similaire. Ainsi, en suivant l’activité neuronale ici, ils devraient être capables de gérer les deux langues et même de détecter les chevauchements entre elles.

Tirer parti de la langue

Le processus de détection de ces signaux est plutôt complexe, étant donné que l’activité neuronale ressemble à une série bruyante de « pointes » ou de salves de changements de tension. Leur traduction en significations spécifiques est généralement gérée par des systèmes d’IA qui sont entraînés à associer certains modèles d’activité à des informations spécifiques (que ces informations soient « Je veux dire chat » ou « J’ai vu un chat »).

Ainsi, une grande partie du travail a consisté à entraîner la partie logicielle du système à reconnaître le moment où le participant porteur de l’implant voulait dire des mots spécifiques. Cela impliquait qu’il imaginait les prononcer et que le logiciel connaisse le mot qu’il avait l’intention de prononcer. Grâce à cela, les chercheurs ont entraîné le système à reconnaître 50 mots anglais, 50 mots espagnols et quelques mots identiques dans les deux langues. En raison de choses comme les temps des verbes, cela s’est avéré être 178 mots distincts.