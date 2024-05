Un seul hôpital d’une ville du Soudan enregistre 134 décès

L’armée combat les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires depuis plus d’un an, dans une guerre civile qui a tué des milliers de personnes et contraint des millions de personnes à quitter leurs foyers.

L’armée reste aux commandes d’El Fasher. La ville est devenue un refuge pour les personnes déplacées par les combats dans d’autres régions.

Le 10 mai, les RSF ont intensifié leur attaque contre la ville, ce que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié de « nouveau chapitre alarmant » dans le conflit soudanais.

MSF a déclaré que l’un de ses hôpitaux avait du mal à faire face à l’augmentation du nombre de victimes.

L’hôpital Sud a soigné 979 blessés en un peu plus de deux semaines, a annoncé dimanche l’association. 134 personnes sont mortes, « un signe de la violente intensité des combats », ajoute le communiqué.

Les fournitures à l’hôpital sont presque épuisées et dureront à peine une semaine, a indiqué l’ONU.

Vendredi, MSF a indiqué que dans toute la ville, plus de 700 personnes étaient mortes au cours des dix derniers jours.

Le directeur médical de l’hôpital gouvernemental saoudien d’El Fasher a déclaré à la BBC que la situation était « terrible ».

« Dès le petit matin, les RSF ont lancé de violents bombardements d’artillerie sur la ville, ciblant les zones résidentielles, les marchés et les hôpitaux », a déclaré Modther Ibrahim Suliman.

Les hôpitaux saoudiens et sudistes sont les derniers à fonctionner dans la région. L’hôpital saoudien avait déjà été fermé à cause des violences, mais il a partiellement rouvert pour traiter les cas d’urgence.

Les habitants d’El Fasher affirment que l’accès à la nourriture et à l’eau est devenu de plus en plus difficile. Les RSF ont attaqué la ville sur trois côtés et bloqué toutes les routes d’approvisionnement.

Malgré les difficultés, de nombreux habitants de la ville ne quittent pas leur domicile à cause des combats, même pour recevoir des soins médicaux d’urgence.

Le journaliste Mohamed Zakaria a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de fuir. « Il n’y a aucun endroit où aller… la route est très difficile et dangereuse en ce moment ».

Plus tôt cette semaine, un expert de l’ONU a averti que les civils d’El Fasher étaient pris pour cible en raison de leur appartenance ethnique.

Conseillère spéciale Alice Wairimu Nderitu a ajouté que la région du Darfour dans son ensemble était confrontée à un risque croissant de génocide alors que l’attention du monde reste concentrée sur les conflits en Ukraine et à Gaza.