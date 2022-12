Un seul détenu évadé a commis un meurtre en Colombie-Britannique, affirme la défense dans ses remarques finales

L’avocat de la défense de l’un des hommes accusés du meurtre de Martin Payne a appelé un jury à acquitter son client car il a qualifié l’argument de la Couronne contre James Lee Busch de faible et spéculatif.

La Couronne a chargé lundi le jury de déclarer Busch coupable de meurtre au premier degré, mais Ryan Drury a déclaré que les preuves présentées au cours du mois dernier montrent qu’il y aurait un doute raisonnable que le détenu évadé aurait pu commettre le meurtre de juillet 2019.

Busch et Zachary Armitage ont été accusés de meurtre au premier degré à la suite de leur évasion de la prison de William Head, mais le dernier des accusés a été retiré du procès car le jury a appris qu’il avait été traité séparément.

La preuve montrant que Busch était un participant actif et l’agresseur n’est pas concluante et le récit de la Couronne sur ce qui s’est passé au domicile de Payne à Metchosin est circonstanciel, a soutenu Drury dans son discours de clôture.

Il a présenté une défense en quatre parties les 13 et 14 décembre, qui comprend : l’affaire est fondée sur des preuves circonstancielles ; il n’y a pas suffisamment de preuves pour répondre aux exigences en matière de meurtre au premier degré ; il y avait des preuves médico-légales minimales contre Busch mais un cas accablant soutenant Armitage commettant le meurtre seul; et la Couronne n’a pas réussi à démontrer que Busch était coupable hors de tout doute raisonnable.

Drury a finalement tiré trois conclusions possibles à partir des preuves: que Busch n’était jamais à la maison; qu’il était à la maison mais qu’il n’était pas impliqué dans le meurtre et qu’il était simplement « au mauvais endroit au mauvais moment »; et que son seul rôle était d’aider à nettoyer une scène de crime qu’Armitage avait uniquement commis.

Son argument « circonstanciel » reposait apparemment sur le fait qu’il ne pouvait y avoir aucun témoin oculaire direct puisque la victime avait été tuée.

“Personne n’a donné la moindre preuve qu’il a vu M. Busch faire quoi que ce soit à la résidence de M. Payne, personne n’a même donné la moindre preuve qu’il a vu M. Busch à l’intérieur de la résidence de M. Payne”, a déclaré Drury.

Alors que la Couronne a déclaré que le jury pouvait utiliser des preuves pour tirer des conclusions qui relient le déroulement d’une embuscade planifiée, Drury a déclaré que les mêmes preuves pourraient conduire à des conclusions selon lesquelles Busch était innocent.

L’avocat a souligné que les empreintes digitales et l’ADN d’Armitage avaient été retrouvés dans la maison et que des témoins avaient témoigné de la façon dont il passait des appels depuis la ligne fixe de Payne, tandis que la seule chose qui plaçait Busch à la maison était l’ADN sur des sous-vêtements et des chaussures.

Cela concernait le troisième argument de Drury, où il concluait que les preuves étaient accablantes selon lesquelles Armitage était seul responsable de la mort de Payne. Il a rappelé comment l’ADN d’Armitage avait été trouvé à l’intérieur de vêtements ensanglantés, de chaussures Asics et de chewing-gum laissés dans la salle de bain principale où une hachette et un couteau Bowie avaient été trouvés.

Une béquille majeure de l’argument de Drury était que les chaussures Asics avaient beaucoup plus de sang partout sur elles par rapport à une paire de New Balance – qui contenait l’ADN de Busch et était liée à une empreinte laissée dans le sol sanglant de la salle de bain. Il a déclaré que les chaussures prouvaient que Busch ne pouvait pas être à proximité de Payne lorsque l’homme de 60 ans a été frappé.

“Pensez-vous un instant que ces chaussures manqueraient si complètement de sang si M. Busch les portait lorsqu’il avait commis un homicide, frappant M. Payne à la tête avec une hachette ou le poignardant avec un couteau?”

La défense a déclaré que les chaussures New Balance prouvent à elles seules un doute raisonnable et sont un «obstacle à la condamnation de Busch».

Crown a déclaré que le plus gros Payne n’aurait pas pu être attaqué par un seul agresseur, car des témoins ont déclaré que ses blessures provenaient de l’avant et de l’arrière, avec au moins trois armes. Drury a réfuté cela, affirmant qu’Armitage – armé des multiples armes présumées meurtrières – aurait pu vaincre Payne et infliger une myriade de blessures.

“Nous disons que les preuves ne vous permettent tout simplement pas de comprendre ce qui s’est passé”, a déclaré Drury.

jake.romphf@blackpress.ca.

Grand VictoriaMetchosinWest Shore