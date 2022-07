Un seul des candidats conservateurs a la capacité de Thatcher de gagner les élections et de communiquer la politique au public

LES DEUX candidats au poste de Premier ministre affirment que Thatcher est leur modèle.

C’est une grande amélioration depuis que David Cameron a déclaré qu’il était « l’héritier de Blair ».

Le temps de Margaret Thatcher en tant que Premier ministre devrait être le modèle de la reprise économique britannique

Ayant écrit des discours pour elle puis servi dans son gouvernement, je ne doute pas que Margaret Thatcher voudrait maintenant : freiner l’inflation, réduire les emprunts, réduire les impôts et saisir l’opportunité du Brexit pour stimuler la croissance en réduisant le fardeau de la réglementation dont nous avons hérité de l’UE .

Rishi et Liz souscriraient à ces objectifs, mais avec des priorités différentes. À qui devons-nous faire confiance pour les livrer?

Le succès de Mme Thatcher ne reposait pas seulement sur le fait d’avoir les bonnes politiques.

Elle a également eu le courage de poursuivre des politiques même lorsqu’elles étaient impopulaires.

Au début de son gouvernement, confrontée à une grave inflation et à la hausse des taux d’intérêt, elle a hardiment réduit les emprunts en période de récession. Cela impliquait des augmentations d’impôts impopulaires.

Célèbre, 364 économistes ont signé une lettre affirmant que cela enverrait l’économie en chute libre. Ils se sont trompés de manière spectaculaire et elle a été justifiée.

La croissance a commencé immédiatement, permettant de réduire régulièrement les impôts.

Rishi soutient maintenant que nous devons suivre cet exemple et réduire les emprunts pour freiner l’inflation, même si cela signifie d’abord une imposition plus élevée avant de pouvoir commencer à réduire les impôts.

Il s’en tient courageusement à ce point de vue malgré son impopularité. Je lui donne les meilleures notes pour le courage thatchérien.

Mais il existe des arguments solides, soutenus par Liz Truss, selon lesquels la situation actuelle est différente de celle à laquelle Mme Thatcher est confrontée.

Nous n’avons pas de taux d’intérêt exorbitants. Aucun pays similaire n’augmente les impôts.

De plus, les emprunts ont chuté de 100 milliards de livres sterling en dessous des prévisions du Trésor un an plus tôt. Les augmentations d’impôts prévues sont donc inutiles et il est possible de réduire les impôts.

C’est populaire, donc cela ne teste pas si Liz Truss a le courage de Thatcher pour poursuivre des politiques impopulaires mais nécessaires.

Moins crédibles sont les affirmations selon lesquelles les réductions d’impôt proposées par Liz se paieront d’elles-mêmes.

Il est vrai que, même avant de réduire les emprunts, Margaret Thatcher a réduit les taux d’imposition punitifs comme 83p la livre sur les meilleurs revenus jusqu’à 60p.

Cela a payé pour lui-même. Le taux de 60 pour cent a généré plus de revenus que les 83 pour cent parce que, une fois que les gens ont conservé une plus grande partie de leurs revenus, ils ont travaillé plus fort, ont consacré moins d’efforts à éviter l’impôt et ont investi ici plutôt qu’à l’étranger.

L’État s’est gonflé

Mais nous ne pouvons pas prétendre que réduire les taux d’imposition (bien que bénéfiques) obtiendra des résultats aussi spectaculaires.

À long terme, les impôts ne peuvent baisser que si les dépenses publiques augmentent moins rapidement que l’économie.

C’était difficile sous Boris car, malgré toutes ses forces, il aimait dépenser de l’argent.

Les deux candidats se sont engagés à freiner les dépenses publiques. Espérons qu’ils auront le courage de le faire.

Cela signifiera des mesures énergiques pour que les personnes qui ont abandonné leur travail pendant la pandémie retrouvent un emploi.

Et liant l’âge légal de la retraite à l’espérance de vie.

En outre, des améliorations radicales de l’efficacité du NHS. L’État s’est désespérément gonflé pendant les fermetures de Covid. Il faudra un engagement énorme pour le réduire à une taille raisonnable.

L’autre côté de l’équation est la stimulation de la croissance économique.

Les réformes de Thatcher ont fait passer la Grande-Bretagne de la grande économie à la croissance la plus lente de l’UE à la plus rapide. La clé était une myriade de mesures visant à réduire les réglementations sur les entreprises.

Mais nous ne pouvions rien faire face aux milliers de règles imposées par l’UE.

Boris “a fait le Brexit”, mais a ensuite été distrait par Covid de “reprendre le contrôle” de ces lois.

Rishi a rédigé un projet de loi massif pour libéraliser la législation de la ville.

Espérons qu’il s’agira du plus grand coup de pouce depuis que le « Big Bang » sous Margaret Thatcher a fait de Londres le premier centre financier du monde.

Liz et Rishi doivent promouvoir des réformes similaires pour dynamiser nos biosciences, nos industries pharmaceutiques, notre agriculture et plus encore.

Mais le thatchérisme ne concernait pas seulement l’économie. Elle était unioniste et aurait soutenu l’excellent projet de loi de Liz Truss visant à mettre fin au contrôle de l’UE sur l’Irlande du Nord.

Elle a maintenu l’immigration à quelques dizaines de milliers.

Liz et Rishi soutiennent tous deux le plan rwandais de dissuasion des boat people. Mais que feront-ils pour réduire la migration légale ?

Maggie a stimulé l’accession à la propriété. Que fera l’un ou l’autre des candidats pour construire les maisons dont les jeunes ont besoin ?

Les deux candidats ont la même prétention d’être thatchériens. Elle n’est pas non plus égale.

Mais la “dame ne revient pas”. Alors qui choisir ?

La force ultime de Maggie était d’avoir remporté les élections.

Non seulement elle a poursuivi des politiques qui ont créé la prospérité, mais elle a pu présenter ces politiques de manière convaincante au grand public.

Sur ce point, mon vote est pour Rishi.

Rishi Sunak s'est retourné contre l'ancien Premier ministre Boris Johnson et vise maintenant à le remplacer