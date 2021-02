Un seul coup de vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford empêche près de huit personnes sur 10 de contracter une maladie symptomatique

Une seule injection du vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford est efficace à 76% pour prévenir les maladies symptomatiques et peut avoir un « effet substantiel » sur la transmission, selon les recherches.

Dans un énorme coup de pouce à la campagne de vaccination au Royaume-Uni, l’analyse des essais par injection a révélé que la première dose était extrêmement efficace pour empêcher les gens de tomber malades pendant jusqu’à 12 semaines – le temps maximum entre les doses dans le cadre du déploiement actuel de l’inoculation.

Lorsque la deuxième dose est administrée après trois mois, l’efficacité du jab est augmentée à 82,4%, selon l’étude, qui a été soumise à The Lancet pour publication.

Les résultats, provenant de plus de 17 000 volontaires d’essai, suggèrent que le pari de vaccination de la Grande-Bretagne pour passer à une stratégie à dose unique a porté ses fruits.

Les régulateurs ont abandonné leur plan initial pour donner aux gens leur deuxième dose après 21 jours lorsque le vaccin de l’Université d’Oxford / AstraZeneca a été approuvé fin décembre dans le but d’obtenir une couverture vaccinale plus large plus rapidement.

Ils ont repoussé la deuxième dose pendant 12 semaines dans l’espoir que donner une protection partielle à autant de personnes vulnérables que possible réduirait les hospitalisations.

La stratégie a été extrêmement réussie, avec 9,6 millions de personnes maintenant vaccinées avec au moins une dose unique du jab de Pfizer ou d’AstraZeneca.

Pendant ce temps, l’analyse des écouvillons positifs à la PCR réalisée sur près de 7 000 patients dans le bras britannique de l’essai d’Oxford suggère que le vaccin pourrait réduire la transmission de 67%.

Barry Mounsey, 73 ans, reçoit un vaccin Covid au Aldersley Leisure Village, l’un des derniers centres de vaccination de masse mis en place à travers le pays lundi

Comme il a été démontré que de nombreux vaccins bloquent le Covid symptomatique, les responsables se sont tournés vers l’efficacité des injections pour arrêter complètement la propagation.

Les vaccins qui peuvent à la fois prévenir les maladies graves et réduire la capacité du virus à se propager aideront à réduire l’épidémie britannique beaucoup plus rapidement.

Une seule injection du vaccin Covid de Pfizer pourrait ne pas suffire à protéger les plus de 80 ans de la variante sud-africaine, selon une étude de Cambridge Retarder la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus Pfizer pourrait rendre certains patients âgés vulnérables à la variante sud-africaine de Covid, suggèrent des recherches. Des tests en laboratoire de l'Université de Cambridge ont révélé qu'un seul coup de jab pourrait ne pas stimuler une réponse immunitaire suffisamment forte pour tuer la nouvelle souche chez les plus de 80 ans. Les niveaux d'anticorps ne semblaient être protecteurs qu'après une deuxième dose – mais les chercheurs ont admis que le jab est toujours susceptible d'être « moins efficace » lorsqu'il s'agit de la mutation E484K sur la protéine de pointe de la variante sud-africaine. Les experts pensent que la mutation – qui est également présente dans les variantes brésiliennes de Covid – aide la souche à « se cacher » des défenses naturelles du corps. La nouvelle est particulièrement inquiétante car le gouvernement britannique a averti cette semaine que des cas de la variante sud-africaine se reproduisaient chez des personnes qui ne s'y sont pas rendues, et la même mutation E484K apparaît également sur des cas non liés causés par la variante Kent et même les anciennes versions du virus. Les principaux conseillers gouvernementaux et fabricants de vaccins insistent sur le fait que la récolte actuelle de vaccins devrait toujours fonctionner contre la variante – lorsqu'elle est administrée dans les deux doses complètes – car les anticorps qu'ils produisent peuvent toujours empêcher la maladie de s'installer dans le corps. Les anticorps – des protéines de lutte contre la maladie créées par les vaccins et en réponse à une infection antérieure – ne sont pas non plus la seule couche de défense du système immunitaire.

Le professeur Andrew Pollard, enquêteur en chef de l’essai sur le vaccin d’Oxford et co-auteur de la dernière analyse, a déclaré: « Ces nouvelles données fournissent une vérification importante des données provisoires qui ont été utilisées par plus de 25 régulateurs, y compris la MHRA. [the UK’s Medicines and Healthcare products Regulatory Agency] et l’EMA [European Medicines Agency] d’accorder l’autorisation d’utilisation d’urgence du vaccin.

« Il soutient également la recommandation politique faite par le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) pour un intervalle prime-boost de 12 semaines, alors qu’ils recherchent l’approche optimale pour le déploiement, et nous rassure que les personnes sont protégées à partir de 22 jours. après une dose unique du vaccin. »

Dans le cadre de la dernière analyse, les chercheurs d’Oxford sont revenus sur les données de leurs essais vaccinaux – qui visaient à tester le fonctionnement du schéma à deux doses – pour voir combien de protection un seul vaccin offre et pendant combien de temps.

La recherche a porté sur 17177 participants de trois essais au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud qui ont été suivis chaque semaine tout au long des mois d’études.

Ils ont découvert que le vaccin avait une efficacité de 54,9% lorsqu’il était administré en deux doses à six semaines d’intervalle.

Ce chiffre est passé à 82,4% lorsque la deuxième dose a été repoussée de 12 semaines ou plus. Les scientifiques ne sont toujours pas certains de la raison pour laquelle l’espace plus long entre les doses offre une meilleure protection.

L’une des théories dominantes est que l’administration d’une deuxième dose trop tôt peut interrompre le système immunitaire avant qu’il n’ait eu la chance de traiter complètement la première.

La création des anticorps initiaux et des cellules mémoire après le premier vaccin peut prendre des semaines, ce qui explique également pourquoi il y a un délai avant que la protection ne soit atteinte.

La découverte est significative parce que les conseillers en vaccins du gouvernement ont recommandé que la deuxième dose puisse être retardée jusqu’à 12 semaines dans le but de protéger rapidement plus de personnes.

La Grande-Bretagne a fait l’objet de critiques internationales, y compris de la part de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour cette décision parce que les essais vaccinaux originaux ne portaient pas spécifiquement sur ce schéma posologique.

Une autre découverte importante de l’étude d’Oxford est que le vaccin est susceptible de réduire considérablement la transmission du virus.

Les écouvillons PCR ont montré qu’il y avait une réduction de 67 pour cent des tests positifs chez ceux qui avaient été vaccinés – un autre signe que le gmable d’inoculation du Royaume-Uni a porté ses fruits.

Une PCR positive signifierait que même une personne vaccinée et immunisée contre la maladie porte des fragments du virus dans son nez ou sa gorge qu’elle pourrait transmettre à d’autres.

La réduction de la propagation de Covid est essentielle pour que le pays atteigne «l’immunité du troupeau», alors que tant de personnes sont immunisées qu’une maladie disparaît.

Dans les prochains jours, les chercheurs d’Oxford espèrent également rapporter des données concernant les nouvelles variantes et s’attendent à ce que les résultats soient globalement similaires à ceux déjà rapportés par les autres développeurs de vaccins.

Des études de doses approuvées par Pfizer et Moderna ont montré que les vaccins peuvent stimuler une réponse immunitaire suffisamment forte pour neutraliser les variantes sud-africaines et brésiliennes.

Mais il y a encore des points d’interrogation sur l’efficacité de la protection d’une dose unique de l’un ou l’autre des jabs contre les souches mutantes inquiétantes.

Les résultats des tests de laboratoire de l’Université de Cambridge publiés aujourd’hui ont révélé qu’un seul coup du jab Pfizer pourrait ne pas stimuler une réponse immunitaire suffisamment forte pour tuer la souche sud-africaine de plus de 80 ans.

Les niveaux d’anticorps ne semblaient être protecteurs qu’après une deuxième dose – mais les chercheurs ont admis que le jab est toujours susceptible d’être « moins efficace » lorsqu’il s’agit de la mutation E484K sur la protéine de pointe de la variante sud-africaine.

Les experts pensent que la mutation – qui est également présente dans les variantes brésiliennes de Covid – aide la souche à se « cacher » des défenses naturelles du corps.

La nouvelle est particulièrement inquiétante car le gouvernement britannique a averti cette semaine que des cas de la variante sud-africaine se reproduisaient chez des personnes qui ne s’y sont pas rendues, et la même mutation E484K apparaît également sur des cas non liés causés par la variante Kent et même les anciennes versions du virus.