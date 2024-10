Un service virtuel d’auto-référence en médecine de la toxicomanie arrive dans la région de Kootenay – Nelson News

Photo : Wikimédia Commons Une nouvelle clinique virtuelle de médecine de la toxicomanie est offerte par Interior Health aux résidents de Kootenay vivant avec un trouble lié à la consommation d’alcool ou d’opioïdes.

L’attente est terminée pour les résidents ruraux qui cherchent à prendre rendez-vous avec des médecins spécialistes en toxicomanie.

Un accès rapide et direct aux personnes qui peuvent aider les résidents de Kootenay vivant avec un trouble lié à la consommation d’alcool ou d’opioïdes est désormais disponible via une clinique virtuelle.

Il n’est pas nécessaire d’être recommandé par un médecin pour que les gens se réfèrent eux-mêmes à la clinique virtuelle de médecine de la toxicomanie (VAM) d’Interior Health à l’aide d’un formulaire Web — disponible sur www.interiorhealth.ca/vam — pour demander un rendez-vous avec un spécialiste en médecine des addictions.

Tout cela garantira que les personnes vivant dans des régions comme West Kootenay – qui est principalement rurale – pourront être connectées à des services où l’accès à des soins en personne plus près de chez eux peut être difficile.

« L’objectif de ce nouveau service est d’amener les clients à recevoir des soins le plus rapidement possible en éliminant toute stigmatisation qui pourrait être associée à l’accès en personne aux services de santé en toxicomanie », a déclaré Debi Morris, directrice du réseau de santé mentale et de toxicomanie.

« Un client n’a pas besoin de se rendre dans une clinique de santé mentale et de toxicomanie ou de parler à un fournisseur de soins de santé pour se référer lui-même. Le service vise également à éliminer tout obstacle pour les clients qui ne peuvent pas facilement accéder à un emplacement physique ou à un centre en raison de la distance, de la mobilité ou du transport.

Bien que la clinique virtuelle ait ouvert ses portes il y a trois ans – et ait été testée auprès de plusieurs milliers de patients IH de la région – le changement est désormais que les gens n’ont plus besoin d’une recommandation d’un médecin et peuvent contacter directement un spécialiste pour accéder plus rapidement aux services.

Et le formulaire Web a été conçu pour être simple, les personnes n’ayant pas besoin de fournir une adresse ou un numéro de santé personnel de la Colombie-Britannique pour demander un rendez-vous. Les gens ont le choix de la manière dont ils sont contactés, qu’il s’agisse de leur numéro, de celui d’un ami, d’un refuge ou d’un autre endroit où ils se rendent souvent.

Comment ça marche

Lorsqu’une personne demande un rendez-vous, un clinicien la contactera, généralement dans un délai d’un jour ouvrable.

Le client doit ensuite rencontrer un spécialiste en médecine des addictions par téléphone ou vidéoconférence. L’« équipe » de la clinique travaille avec le client sur un plan de traitement qui peut inclure des médicaments sur ordonnance tels que l’OAT.

Une fois que le client est à l’aise avec son plan, il est orienté vers les services de santé basés dans la communauté.

Ligne d’accès régionale

La clinique virtuelle fera bientôt partie de la ligne d’accès centrale régionale et fonctionnera avec la ligne d’accès aux traitements aux opioïdes à l’échelle de la province (1-833-804-8111), de sorte que peu importe où quelqu’un tend la main, il est connecté à la bonne consommation de substances. service pour leurs besoins.

La prochaine étape dans la mise en œuvre de ce modèle par Interior Health consistera à regrouper la clinique virtuelle et d’autres ressources sur la toxicomanie en une seule ligne d’accès où les gens peuvent appeler pour obtenir des informations, recevoir une évaluation clinique le jour même et obtenir un plan de soins individualisé en matière de toxicomanie.

Informations sur la clinique

La clinique VAM est disponible du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h 30 dans toute la région de Kootenay.

Pour toute personne ayant besoin d’une aide immédiate, les gens sont priés de se rendre au service d’urgence le plus proche ou d’appeler une ligne de crise 24 heures sur 24 :

• Réseau de ligne de crise intérieure : 1-888-353-2273 ou 1-800-784-2433 ;

• Ligne de crise KUU-US (autochtones) : 1-800-588-8717 ;

• Ligne d’écoute téléphonique pour les Métis : 1-833-638-4722; et

• Ligne d’assistance en cas de suicide – 988

Pour d’autres services de santé mentale liés à la toxicomanie, les gens peuvent appeler le 310-MHSU.