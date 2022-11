Un service vidéo suspend l’accès en France suite à une demande de censure

Le gouvernement voulait que Rumble supprime les sources d’information russes, ce qu’il a refusé de faire, a indiqué la plateforme.

Rumble, un service d’hébergement vidéo basé à Toronto similaire à YouTube, qui se vante d’être pro-liberté d’expression, a annoncé que les utilisateurs en France ne pourront plus accéder au site. La suspension est intervenue après une demande de Paris de supprimer certaines sources d’information russes, a ajouté la société.

Le service d’hébergement vidéo a déclaré qu’il s’était engagé à ne pas déplacer le “poteaux de but” sur sa politique de plateformer les utilisateurs avec “opinions impopulaires”. Il a contesté la légalité de l’ordonnance française, mais pour l’instant, l’accès en France sera désactivé, a indiqué le communiqué mardi.

Rumble a ajouté que la décision n’aura pas d’impact matériel sur l’entreprise, puisque moins de 1 % de sa base d’utilisateurs regardaient des vidéos depuis la France. Il a exprimé l’espoir que Paris reconsidérera sa demande et permettra à Rumble d’opérer à nouveau dans le pays.

Le PDG Chris Pavlovski a partagé la nouvelle sur Twitter – en réponse à un tweet d’Elon Musk dans lequel il a indiqué qu’il avait résisté à la pression de certains gouvernements pour interdire les sources d’information russes sur son service haut débit par satellite Starlink. Dans le message de mars, Musk s’est déclaré un “absolutiste de la liberté d’expression” et j’ai promis de ne pas céder “sauf sous la menace d’une arme.” Le milliardaire a acheté Twitter le mois dernier et s’est engagé à revoir ses politiques controversées de modération de contenu.

Le gouvernement français a exigé que Rumble (@rumblevideo) bloquer les sources d’information russes. Comme @Elon Muskje ne déplacerai pas nos poteaux de but pour aucun gouvernement étranger. Rumble éteindra complètement la France (la France n’est pas importante pour nous) et nous contesterons la légalité de cette demande. https://t.co/a4Nn4S1MMf – Chris Pavlovski (@chrispavlovski) 1 novembre 2022

Le journaliste Glenn Greenwald a opposé la réaction de Rumble aux demandes de la France à l’étroite coopération entre d’autres entreprises technologiques américaines et le gouvernement américain. “Heureusement, Rumble a dit à la France de se faire foutre”, il a dit.

Un rapport dans The Intercept, un média que Greenwald a cofondé et dont il a ensuite démissionné, a révélé la semaine dernière que les agences fédérales américaines et les grandes entreprises américaines de Big Tech ont travaillé main dans la main pour supprimer ce que Washington considère être “désinformation,” y compris l’histoire factuellement vraie de l’ordinateur portable Hunter Biden.

Greenwald a quitté The Intercept en octobre 2020 en raison de son refus d’imprimer dans son intégralité son analyse de la Big Tech et de la censure médiatique de l’histoire de l’ordinateur portable. Il s’est depuis associé à Rumble et est en train de lancer un talk-show sur la plateforme, qu’il a dit “n’a aucun désir d’être autre chose qu’une plate-forme de liberté d’expression neutre en termes de contenu.”

La France, comme d’autres pays de l’UE, a interdit les organes d’information financés par le gouvernement russe, y compris RT, après le lancement de l’opération militaire de Moscou en Ukraine. De grandes plateformes telles que Facebook et Twitter appliquent l’interdiction en empêchant les citoyens de l’UE d’accéder au contenu de ces sources.

Musk a déclaré la semaine dernière après son acquisition de Twitter que “l’oiseau est libéré” mais les dirigeants de l’UE ont semblé verser de l’eau froide sur la notion. “En Europe, l’oiseau volera selon nos règles”, Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur, a déclaré.