Un service public d’Honolulu découvre un produit chimique dans le puits de surveillance de Red Hill

HONOLULU (AP) – Le Honolulu Board of Water Supply a déclaré jeudi avoir détecté une petite quantité d’un produit chimique naturellement présent dans le charbon, le pétrole brut et l’essence dans un puits de surveillance près d’une installation de stockage de carburant de la Marine qui a déversé du carburéacteur l’année dernière.

Le service public a déclaré dans un communiqué de presse avoir trouvé “de très faibles niveaux” d’hydrocarbures aromatiques polycycliques chimiques. Il a déclaré avoir rencontré le département d’État de la Santé et l’Agence américaine de protection de l’environnement pour partager ses données, et les deux agences conviennent que ces faibles niveaux ne devraient pas avoir d’effets sur la santé. Pourtant, ils ont convenu que la situation nécessitait une attention et une surveillance continue, a déclaré le service public.

Le Conseil de l’approvisionnement en eau a déclaré que la découverte renforce son inquiétude quant au fait que le carburant déversé de l’installation de stockage de carburant en vrac de Red Hill migre à travers l’aquifère situé sous le parc de stockage.

Le service public dispose de trois puits qui exploitent l’aquifère pour fournir de l’eau potable à plus de 400 000 habitants d’Oahu.

Il a fermé ces puits en décembre lorsqu’il a appris que du carburant avait coulé du parc de stockage dans un puits d’eau potable de la Marine fournissant de l’eau à 93 000 personnes sur et à proximité de la base commune Pearl Harbor-Hickam. Cette fuite a rendu malades quelque 6 000 utilisateurs d’eau de la Marine avec des nausées, des maux de tête et d’autres symptômes.

Le service public craint que le carburant ne voyage à travers la roche volcanique poreuse de l’aquifère depuis la zone autour du puits de la Marine jusqu’à ses propres puits, ce qui pourrait empoisonner l’approvisionnement en eau d’Honolulu. Il a appelé la marine à retirer rapidement le carburant des réservoirs pour réduire la menace de nouvelles fuites.

Le Board of Water Supply a déclaré avoir trouvé le produit chimique dans des échantillons d’eau prélevés dans un puits à environ 1 500 pieds (457 mètres) au sud-est de l’installation de Red Hill. Il a également trouvé des hydrocarbures pétroliers totaux dans les mêmes échantillons.

Ernie Lau, l’ingénieur en chef du Board of Water Supply, a qualifié les détections d'”avertissements que nous ne pouvons pas ignorer”.

“Nos précieuses et irremplaçables ressources en eau risquent d’être davantage contaminées chaque jour où le carburant reste dans les réservoirs de Red Hill”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous exhortons la marine à faire rapidement le plein et à fermer définitivement l’installation de Red Hill – Ola I Ka Wai”, a-t-il déclaré, en utilisant l’expression hawaïenne signifiant “l’eau, c’est la vie”.

En avril, l’armée a accepté un ordre de l’État d’Hawaï de vider les réservoirs et de fermer le parc de réservoirs datant de la Seconde Guerre mondiale. Mais il dit que décembre 2024 est le plus tôt possible pour y parvenir.

Une enquête de la Marine publiée le mois dernier a révélé qu’une série d’erreurs en cascade de mai à novembre de l’année dernière avait provoqué le déversement de 20 000 gallons (75 700 litres) de carburant dans son puits d’eau potable. Il a blâmé la mauvaise gestion et l’erreur humaine pour l’épisode.

La fuite était la plus récente d’une série de déversements de carburant de Red Hill datant de 2014.

Audrey McAvoy, Associated Press