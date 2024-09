Un service public condamné à payer 100 millions de dollars pour son rôle dans une affaire de corruption dans l’Ohio

Une société énergétique au centre d’une affaire de corruption de 60 millions de dollars dans l’Ohio a été condamnée par la Securities and Exchange Commission des États-Unis à payer une amende civile de 100 millions de dollars pour avoir induit en erreur les investisseurs sur son rôle dans le scandale.

Selon la SEC, FirstEnergy Corp., basée à Akron, a violé les dispositions antifraude en dénaturant son rôle dans le système de corruption politique et en ne divulguant pas les paiements connexes.

Dans une ordonnance de cessation et d’abstention, il a déclaré que l’ancien PDG de l’entreprise avait fait une « série de fausses déclarations aux investisseurs » dans un communiqué de presse et plus tard lors d’une conférence téléphonique sur les résultats de juillet 2020.

L’action intervient un mois après FirstEnergy accepté de payer 20 millions de dollars pour éviter des accusations criminelles dans le cadre d’un accord avec les procureurs de l’État.

Le système de corruption, qui a déjà abouti à une longue peine de prison pour un ancien président de la Chambre des représentants de l’Ohio, était centré sur les efforts de FirstEnergy pour convaincre les législateurs de l’État d’adopter un plan de sauvetage d’un milliard de dollars pour deux de ses centrales nucléaires affiliées et de défendre le projet de loi contre une tentative d’abrogation.

Le président et directeur général de FirstEnergy, Brian Tierney, a déclaré que la société était heureuse d’avoir pu parvenir à un accord avec la SEC, qui a déclaré que la société devait payer la pénalité dans les 14 jours ou faire face à des frais d’intérêt.

Deux anciens dirigeants de FirstEnergy ont été inculpés en avril dans le cadre d’une enquête de longue haleine : le PDG Chuck Jones et le vice-président principal Michael Dowling, tous deux licencié en octobre 2020 pour avoir violé les politiques de l’entreprise et le code de conduite. Ils ont nié tout acte répréhensible.

Un autre homme qui a été accusé aux côtés d’eux, Sam Randazzo, ancien président de la Commission des services publics de l’Ohio, a plaidé non coupable fédéral et les tribunaux d’État avant mourir par suicide à l’âge de 74 ans en avril.

L’ancien président de la Chambre des représentants, Larry Householder, a été condamné en juin 2023 à 20 ans pour son rôle dans l’orchestration du projet, et le lobbyiste Matt Borges, ancien président du Parti républicain de l’Ohio, a été condamné à cinq ans.

Les procureurs fédéraux affirment que les personnes impliquées dans le stratagème ont utilisé les 60 millions de dollars de FirstEnergy, financés en secret, pour faire élire les candidats républicains choisis par Householder à la Chambre des représentants en 2018 et pour l’aider à remporter la présidence de la Chambre en janvier suivant. L’argent a ensuite été utilisé pour faire passer le projet de loi sur l’énergie corrompu et pour mener ce que les autorités ont qualifié de campagne de coups tordus pour empêcher qu’un référendum d’abrogation ne soit soumis au vote.

FirstEnergy a admis son rôle dans le système de corruption dans le cadre d’une enquête de juillet 2021 accord de poursuite différée L’entreprise a ensuite accepté de payer 230 millions de dollars d’amendes et de mettre en œuvre une longue liste de réformes dans un délai de trois ans afin d’éviter d’être poursuivie pénalement pour conspiration fédérale.