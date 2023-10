Un service ferroviaire envoie des politiciens européens à Disneyland | Nouvelles du monde

Les responsables européens ont longtemps rejeté les accusations selon lesquelles ils seraient un « Parlement Mickey Mouse » (Photo : Maxppp/PA/@samiraraf/Getty) Peu de gens qualifieraient Strasbourg de « l’endroit le plus heureux du monde ». Nous ne reprochons donc pas à plusieurs centaines de députés européens et à leurs collaborateurs voyageant en train de Bruxelles à la ville française d’avoir fait un arrêt rapide à Disneyland. Paris aujourd’hui. Une « erreur de manœuvre extrêmement rare » a envoyé ce matin un train vers la gare qui dessert le parc à thème français au lieu de Strasbourg. (Cette erreur n’a probablement pas beaucoup contribué à la réputation du Parlement européen, la principale branche législative de l’UE, d’être un « Parlement Mickey Mouse ».) Il n’y a pas de train direct de Bruxelles à Strasbourg, les deux villes hôtes du Parlement européen, ce qui oblige les gens à échanger quelque part en région parisienne. Ainsi, pour se rendre à chaque session plénière qui se tient chaque mois à Strasbourg, les responsables européens montent à bord de deux trains spécialement affrétés – mais ils doivent encore passer par Paris pour ensuite tourner à gauche dans la capitale du Grand Est. Cependant, après avoir quitté Bruxelles-Midi ce matin, le train a contourné l’aéroport Charles de Gaulle et s’est dirigé vers Marne la Vallée Chessy. Les députés européens Samira Rafaela et Mohammed Chahim faisaient partie des personnes coincées dans le train (Photo : @samiraraf/Samira Rafaela/X) On ne sait toujours pas si Goofy travaillait comme opérateur de signaux à l’époque. Les passagers étaient coincés à l’intérieur du train pendant l’escale et ne pouvaient malheureusement pas profiter d’un tour sur Space Mountain ou attraper de la barbe à papa. L’eurodéputée néerlandaise Samira Rafaela a publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, une photo d’elle dans un wagon-café du train avec son collègue eurodéputé Mohammed Chahim. Plus: Tendance

Elle a dit : « L’équipe Disneyland ». L’eurodéputé belge Emmanuel Foulon a partagé une capture d’écran de Google Maps le montrant à la gare, l’application lui suggérant des attractions à proximité à visiter. « »Quand la magie prend vie », le slogan de Disney bientôt celui du Parlement européen ? », a-t-il plaisanté. Un eurodéputé allemand des Verts a déclaré : « Nous ne sommes PAS un Parlement de Mickey Mouse. » L’assistante parlementaire Marina Tesseri a déclaré qu’elle était « si près de s’en sortir et d’abandonner mes amendements ». « Mais hélas, ajouta-t-elle, un rêve n’est qu’un vœu que fait ton cœur. La compagnie ferroviaire française SNCF Réseau a déclaré au journal français L’Avis a déclaré que le train avait raté une ligne d’interconnexion alors qu’il se dirigeait vers la région parisienne. Une « erreur de commutation rarissime » s’est produite à la gare TGV de Roissy Charles-de-Gaulle, a indiqué le porte-parole, ajoutant : « Je n’ai jamais entendu parler d’une telle chose ». Après 45 minutes de retard, le train arrive finalement à Strasbourg à 12h50. Une enquête sur l’erreur a été ouverte. Mickey Mouse a été contacté pour commentaires. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

