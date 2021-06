Un service d’incendie à un seul homme: Roman Grosjean plaisante avec les fans après que la lutte contre l’incendie a écrasé une voiture de course des mois après un horrible accident (VIDEO)

À peine six mois après avoir failli être tué dans un terrifiant accident de boule de feu au Grand Prix de Bahreïn qui était sa dernière course de Formule 1, Grosjean n’était pas d’humeur à s’éloigner après que les freins de son Dale Coyne/Rick Ware aient échoué, échappant à la voiture fumante .

L’homme qui est sorti d’un incendie l’année dernière au grand soulagement des fans qui craignaient sa mort, a ensuite tenté plus d’héroïsme, saisissant un extincteur et se dirigeant vers l’incendie.

Une équipe de sécurité supremo a retenu le conducteur audacieux avant de le persuader de cesser de se joindre à l’effort de sauvetage.

WOW. Romain Grosjean – l’homme qui est sorti du feu l’année dernière – vient de courir vers sa voiture en feu cette fois pour essayer de l’éteindre. Des trucs remarquables de @RGrosjean. #INDYCARpic.twitter.com/A7eWwFfbTs – IndyCar sur NBC (@IndyCaronNBC) 13 juin 2021

« Ce fut un week-end assez mouvementé à Détroit », a-t-il admis par la suite, ayant chuté à cinq tours de la fin.

«Je pense que nous avons eu deux méga résultats en qualifications avec un troisième et un cinquième. Nous nous sommes accrochés au redémarrage après le drapeau rouge et nous avions l’air bien.

« J’ai fait un mouvement offensif sur [rival] Simon Pagenaud mais malheureusement on s’est touché et ça a causé une crevaison.

« Après ça, je courais à l’arrière et j’essayais de trouver du rythme, mais j’étais un peu optimiste, et je me suis retrouvé dans le mur.

« Je me suis fait prendre en sandwich au départ de la course [on Sunday] et j’ai perdu pas mal de positions.

« Ensuite, nous avons essayé d’entrer dans la course, mais j’ai écopé d’une pénalité de passage et nous avons essayé de revenir de là.

« Finalement, nous avons eu un feu de freinage et j’ai dû éteindre un incendie, mais nous sommes tous bien ici.

« Je pense que le point positif de la journée est que nous avons beaucoup amélioré la voiture par rapport à hier et nous pouvons maintenant nous réjouir de Road America. »

Debout dans une cuisine avec un air joyeux dans une publication Instagram, Grosjean a ensuite plaisanté : « Les pompiers de Detroit, juste ici. Mieux vaut rire que pleurer. »