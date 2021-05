Un service de santé irlandais frappé par une attaque de ransomware «  sophistiquée  »

Artur Widak | NurPhoto via Getty Images

Une ambulance arrive au département A et E de l’hôpital universitaire Mater Misericordiae de Dublin le lundi 18 janvier 2021.

LONDRES – Le service de santé irlandais a fermé ses systèmes informatiques vendredi après avoir été touché par une attaque de ransomware « sophistiquée ».

L’Irish Health Service Executive a déclaré qu’il y avait une « attaque importante de ransomware » sur ses systèmes informatiques, sans commenter davantage les détails.

« Nous avons pris la précaution d’arrêter tous nos systèmes informatiques afin de les protéger de cette attaque et de nous permettre (d’évaluer) pleinement la situation avec nos propres partenaires de sécurité », a déclaré vendredi le HSE dans un tweet.

« Nous nous excusons pour les désagréments occasionnés aux patients et au public et nous donnerons de plus amples informations dès qu’elles seront disponibles. »

Le programme de vaccination de l’Irlande n’a pas été affecté et les rendez-vous se dérouleront comme prévu, mais le portail d’inscription a été mis hors ligne. Les médecins ne peuvent pas non plus référer des personnes pour des tests Covid-19, de sorte que les patients ont été invités à utiliser des centres de test sans rendez-vous. HSE a déclaré que son service d’ambulance fonctionnait normalement.

L’hôpital Rotunda de Dublin, une maternité, a déclaré que toutes les visites ambulatoires de vendredi avaient été annulées, à l’exception des femmes enceintes de 36 semaines ou plus. Toutes les cliniques de gynécologie sont annulées.

« C’est très sophistiqué », a déclaré à RTE Radio 1 Paul Reid, directeur général de HSE. « Cela a un impact sur tous nos systèmes nationaux et même locaux qui seraient impliqués dans tous nos services de base. »

«Nous en avons pris conscience pendant la nuit et nous avons évidemment agi immédiatement. La priorité majeure est évidemment de contenir cela. Mais c’est ce que nous appellerions une attaque de ransomware opérée par l’homme où ils chercheraient à obtenir. accès aux données. «