Un service de santé de l’Idaho n’est plus autorisé à administrer des vaccins contre le COVID-19. Les experts disent que c’est une première

Un service régional de santé publique de l’Idaho ne fournit plus Vaccins contre le covid-19 aux résidents de six comtés après une décision étroite de son conseil d’administration.

Le district de santé du sud-ouest semble être le premier du pays à ne pas être autorisé à administrer les vaccins contre le COVID-19. Les vaccinations sont une fonction essentielle d’un service de santé publique.

Alors que les décideurs politiques du Texas interdisaient aux services de santé de promouvoir les vaccins contre la COVID et celui de Floride chirurgien général a résisté au consensus médical pour recommander contre le vaccin, les organismes gouvernementaux à travers le pays je n’ai pas bloqué les vaccins carrément.

« Je ne suis au courant de rien d’autre de ce genre », a déclaré Adriane Casalotti, chef du gouvernement et des affaires publiques de l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes. Elle a déclaré que les services de santé ont cessé de proposer le vaccin en raison du coût ou de la faible demande, mais sans se baser sur « un jugement du produit médical lui-même ».

Le district de six comtés situé le long de la frontière entre l’Idaho et l’Oregon comprend trois comtés de la région métropolitaine de Boise. Demande de Vaccins contre le covid dans le district sanitaire a diminué – avec 1 601 administrés en 2021 à 64 jusqu’à présent en 2024. Il en va de même pour les autres vaccins : l’Idaho a le taux d’exemption de vaccination infantile le plus élevé du payset l’année dernière, le Le département de santé du district du Sud-Ouest s’est précipité pour contenir une rare épidémie de rougeole qui a rendu 10 personnes malades.

Le 22 octobre, le conseil d’administration du ministère de la Santé a voté 4 contre 3 en faveur de l’interdiction – malgré le témoignage du directeur médical de Southwest sur la nécessité du vaccin.

« Notre demande du conseil d’administration est que nous soyons en mesure de transporter et de proposer ces (vaccins), reconnaissant que nous avons toujours ces discussions sur les risques et les avantages », a déclaré le Dr Perry Jansen. a déclaré lors de la réunion. « Il ne s’agit pas d’une approche aveugle, selon laquelle tout le monde a sa chance. C’est une approche réfléchie.

En face du plaidoyer de Jansen se trouvaient plus de 290 commentaires publics, dont beaucoup appelaient à la fin des mandats de vaccination ou du financement des vaccins par les contribuables, ce qui n’est ni l’un ni l’autre dans le district. Lors de la réunion, de nombreuses personnes qui ont pris la parole sont connues à l’échelle nationale pour avoir fait le tour du monde pour témoigner contre les vaccins contre la COVID, notamment Dr Peter McCulloughun cardiologue texan qui vend des « kits d’urgence contre la contagion » comprenant ivermectine et hydroxychloroquine — des médicaments qui ont n’a pas été approuvé pour traiter le COVID-19 et peut avoir des effets secondaires dangereux.

Le président du conseil d’administration, Kelly Aberasturi, connaissait de nombreuses voix favorables à l’interdiction, en particulier lors des précédentes manifestations locales contre les mesures de lutte contre la pandémie.

Aberasturi, qui a déclaré à l’Associated Press qu’il était sceptique quant aux vaccins contre le COVID-19 et aux dirigeants nationaux de la santé publique, a déclaré lors de la réunion et dans une interview avec l’AP qu’il soutenait mais était « déçu » par la décision du conseil d’administration.

Il a déclaré que le conseil d’administration avait outrepassé la relation entre les patients et leurs médecins – et avait peut-être ouvert la porte au blocage d’autres vaccins ou traitements.

Les membres du conseil d’administration en faveur de la décision ont fait valoir que les gens peuvent se faire vacciner ailleurs et que fournir les vaccins équivalait à certifier leur sécurité. (Certaines personnes peuvent être réticentes à se faire vacciner ou à se faire vacciner en raison de fausses informations sur les injections, malgré les preuves qu’elles sont sûres et ont sauvé des millions de vies.)

Les personnes vaccinées au ministère de la Santé – y compris les personnes sans logement, les personnes confinées à leur domicile et celles qui se trouvent dans des établissements de soins de longue durée ou en cours de processus d’immigration – n’avaient pas d’autres options, ont déclaré Jansen et Aberasturi.

« J’ai été sans abri au cours de ma vie, alors je comprends à quel point cela peut être difficile quand on essaie de s’en sortir et d’avancer », a déclaré Aberasturi. « C’est là que nous devrions intervenir et aider.

« Mais nous avons certains membres du conseil d’administration qui n’y sont jamais allés, donc ils ne comprennent pas à quoi ça ressemble. »

Les responsables de la santé de l’État ont déclaré qu’ils « recommandent aux gens d’envisager le vaccin contre le COVID-19 ». Le porte-parole du département de santé de l’Idaho, AJ McWhorter, a refusé de commenter « les affaires du district de santé publique », mais a noté que les vaccins contre le COVID-19 sont toujours disponibles dans les centres de santé communautaires pour les personnes non assurées.

Aberasturi a déclaré qu’il prévoyait de demander lors de la prochaine réunion du conseil d’administration si le ministère de la Santé pouvait au moins être autorisé à vacciner les patients âgés et les résidents des établissements de soins de longue durée, ajoutant que le conseil d’administration est censé s’occuper de « la santé et du bien-être ». » des habitants du quartier. « Mais je crois que la façon dont nous avons abordé cette question est que nous n’avons pas fait preuve de diligence raisonnable. »

Devi Shastri, Associated Press