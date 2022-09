Un service commémoratif national en l’honneur de la reine Elizabeth est en cours à Ottawa

Des dignitaires canadiens sont réunis à la cathédrale Christ Church d’Ottawa pour un envoi solennel à la reine Elizabeth, la monarque la plus ancienne du pays.

Le Canada, membre privilégié du Commonwealth, était le seul royaume à tenir sa propre cérémonie commémorative nationale après les funérailles nationales de feu la reine au Royaume-Uni – un témoignage des relations étroites entre le Canada et son ancien souverain.

Tout au long de son règne, la reine a régulièrement qualifié le Canada de « chez-soi ».

La cathédrale Christ Church, une église anglicane du centre-ville d’Ottawa, a été choisie comme site pour ce service en raison de la position officielle de la reine en tant que «défenseur de la foi» et chef de l’Église d’Angleterre, l’église mère de la Communion anglicane mondiale. .

La journée a commencé par un défilé commémoratif dans les rues du centre-ville d’Ottawa dirigé par des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie royale du Canada, deux services qui étaient également bien représentés lors des funérailles à Londres et à Windsor, au Royaume-Uni.

Des membres de l’aviation, de l’armée, de la marine et des forces spéciales étaient accompagnés par la Musique centrale des Forces armées canadiennes alors qu’ils défilaient devant le monument aux morts et les édifices du Parlement à Ottawa en route vers la cathédrale.

Aux plaines LeBreton, en face du Musée canadien de la guerre, un salut de 96 salves — une pour chaque année de la vie de Sa Majesté — a été tiré pendant que le défilé défilait dans le centre d’Ottawa.

Alors qu’Ottawa a été assailli par le mauvais temps et la pluie pendant la majeure partie de la matinée, des milliers de spectateurs étaient présents le long de la rue Wellington, la route qui passe devant la colline du Parlement, pour rendre hommage à la reine et à son remarquable règne de sept décennies. La foule a grandi après la fin des cérémonies britanniques alors que les habitants affluaient de leurs téléviseurs dans les rues pour participer à la cérémonie commémorative.

La regrettée reine, en tant que chef d’État du Canada, a été commandante en chef des FAC et est vénérée dans les cercles militaires.

Le chef d’état-major de la Défense Wayne Eyre, le meilleur soldat du Canada, a déclaré lundi que la reine était un “modèle” pour le personnel militaire et un “véritable exemple de service au-dessus de soi, d’humilité, de détermination et qu’elle a mené une vie incroyable en donnant aux autres”.

Le service à Ottawa est présidé par la très révérende Elizabeth J. Bretzlaff, doyenne de la cathédrale Christ Church d’Ottawa, et le très révérend Shane AD Parker, évêque du diocèse anglican d’Ottawa.

Des prières devaient être lues par le secrétaire canadien auprès du roi Donald Booth et le brigadier-général Guy Bélisle, l’aumônier général des FAC.

Des allocutions seront prononcées par l’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson et l’ancien premier ministre Brian Mulroney.

Le conseiller spirituel algonquin et poète officiel anglais d’Ottawa Albert Dumont rendra également hommage à la reine.

Au cours de la cérémonie, des intermèdes musicaux seront interprétés par des artistes tels que le violoniste David Baik, le dramaturge, producteur et réalisateur Tomson Highway, la chanteuse Patricia Cano et le saxophoniste Marcus Ali.

REGARDER: Le poète lauréat anglais d’Ottawa discute du mémorial à la reine: Le poète lauréat d’Ottawa a lutté contre le rôle de la Couronne dans le colonialisme tout en écrivant un hommage à la reine Le poète lauréat anglais d’Ottawa Albert Dumont, qui est également conseiller spirituel algonquin, se joint à Rosemary Barton Live pour parler du service commémoratif qui se tiendra à Ottawa lundi en l’honneur de la reine. Il offre un premier aperçu de son hommage à feu Sa Majesté.

L’auteur, auteur-compositeur-interprète et acteur Ginette Reno et l’auteur-compositeur-interprète et compositeur Rufus Wainwright interpréteront chacun une chanson en l’honneur de la reine.

Après la cérémonie, les cloches sonneront. Il devait y avoir un défilé aérien de CF18 dans la formation “personne disparue”, mais le mauvais temps à Ottawa a forcé les militaires à l’annuler peu de temps avant le début de la cérémonie.

Les Vintage Wings of Canada, composées d’avions Spitfire et Hurricane de la Seconde Guerre mondiale, devaient également survoler la colline du Parlement et la cathédrale, mais cela a été annulé en raison de la faible couverture nuageuse.