Un serveur m’a recommandé un délicieux plat de crabe dans un restaurant de vacances – mais j’ai appelé les flics quand j’ai vu la facture

Une TOURISTE a appelé la police après avoir vu la facture exorbitante qu’elle avait reçue pour son simple dîner de crabe.

Junko Shinba, 50 ans, a visité Seafood Paradise à Singapour le mois dernier, mais a été déconcertée par le prix de son repas.

Junko Shinba et son groupe de trois autres personnes ont commandé un repas de crabe royal d’Alaska au Seafood Paradise Crédit : Junko Shinba

La facture s’est élevée à 1 070 £ (1 322 $) Crédit : Junko Shinba

La cliente était en train de faire du tourisme avec sa famille et ses amis à Clarke Quay lorsqu’ils sont tombés par hasard sur le restaurant de fruits de mer.

Mais ils ne savaient pas qu’ils finiraient par laisser près de 1 000 £ de moins.

Alors qu’ils s’asseyaient et commandaient leur repas, Junko a affirmé qu’un serveur impatient recommandait systématiquement un plat de crabe particulier qui coûtait environ 25 £.

Il a omis de mentionner que le restaurant facture 100 g pour ce délicieux crustacé.

Selon le reçu du repas, les convives avaient choisi le crabe royal d’Alaska pour leur plat de crabe au piment.

Le crabe royal d’Alaska est l’un des plus gros crabes comestibles au monde et peut peser entre un et quatre kilogrammes.

La facture de Junko s’est donc élevée à 1 070 £, le crabe au piment coûtant environ 760 £.

Les autres plats du repas du groupe étaient nettement moins chers, le riz frit au bœuf au poivre noir et l’anneau d’igname frit croustillant coûtant moins de 16 £ chacun.

Junko est resté sans voix après avoir reçu la longue facture et le groupe s’est creusé la tête pour tenter de déterminer combien coûte un dîner pour quatre adultes.

Elle a affirmé qu’ils n’étaient pas informés du poids total du crabe avant sa cuisson.

Elle a déclaré à AsiaOne : « Aucun d’entre nous n’a été informé que le crabe entier serait cuit uniquement pour nous, car certains autres restaurants servent des crabes partiellement. »

La viande d’un crabe royal d’Alaska remplissait trois assiettes à ras bord et le groupe était incapable de supporter toute la nourriture.

Stupéfait par la facture bizarre, Junko a demandé au serveur d’appeler les flics.

Lorsque la police est arrivée au restaurant, le personnel a montré au convive furieux le reçu d’un autre client qui avait commandé un plat similaire pour prouver qu’il ne lui avait pas facturé trop cher.

Finalement, le gérant du restaurant a offert au touriste une réduction de 86 £ sur le repas, payé par l’ami de Junko.

Paradise Group, la société propriétaire du restaurant, a déclaré que son personnel avait « clairement communiqué » le prix et le poids du crabe lorsque le groupe avait passé sa commande, a rapporté AsiaOne.

Seafood Paradise a déclaré que le crabe pesait environ 3,5 kg au total.

Ils ont déclaré : « Pour éviter tout problème de communication, le personnel a même amené le crabe royal d’Alaska entier à la table avant la préparation.

« Au moment du paiement, les clients ont refusé de payer la facture et ont demandé à déposer un rapport à la police. Le gérant du restaurant a donc aidé à établir le rapport à la police. »

Ils ont également ajouté que la remise importante qu’ils avaient offerte à Junko était un signe de bonne volonté, car ils avaient supprimé le coût de 400 grammes de crabe de la facture après qu’elle ait déclaré qu’elle n’avait pas assez d’argent pour le payer.

Junko aurait également contacté l’Office du tourisme de Singapour, qui a transmis le problème à l’Association des consommateurs de Singapour.

Mais ce n’est pas le seul cas qui a laissé les convives d’humeur grincheuse, car il s’agit d’une femme qui a dépensé 175 £ pour un homard avant de le relâcher à la mer.

La Suissesse s’était rendue dans un restaurant de fruits de mer en Sardaigne avec son mari, avant de laisser les invités choqués en laissant tomber le crustacé à travers une balustrade métallique et dans l’eau libre.